Investește social în România devenind acționar fondator AFIN IFN SA (P)

Primul IFN cu capital românesc dedicat exclusiv întreprinderilor sociale este pe punctul de a se înființa

În jur 80 de ONG-uri, persoane fizice și juridice au ales să investească în AFIN - prima instituție financiară nebancară cu capital românesc dedicată exclusiv sectorului economiei sociale. Pe 26 ianuarie 2022, în cadrul unui eveniment online, poți afla mai multe despre cum poți deveni acționar fondator AFIN IFN SA.

Piața finanțărilor din România se va îmbogăți în acest an cu o instituție financiară nebancară, care va oferi soluții alternative de finanțare operatorilor din aria economiei sociale. AFIN IFN SA este în curs de înființare, fiind în prezent în etapa constituirii capitalului social. În această fază, persoanele interesate să devină acționari fondatori ai instituției financiare pot trimite scrisori de angajament și pot subscrie la capitalul social de start al organizației, conform calendarului și metodologiei anunțate pe site.

Un proiect nou, dedicat întreprinzătorilor sociali



AFIN IFN SA este o inițiativă a consorțiului format din Fundația „Alături de Voi” România, FEBEA – Federația Europeană a Băncilor Etice și Alternative și Patria Credit IFN. Instituția își propune să ofere operatorilor din aria economiei sociale soluții alternative de finanțare a activității. AFIN IFN SA își propune să vină cu o nouă abordare a politicii de finanțare, adaptată specificului economiei sociale. Instituția va fi capabilă să facă analiza de bonitate ținând cont atât de viabilitatea economică și financiară a proiectului, cât și de indicatori de impact social, specifici operatorilor din acest sector. AFIN va oferi soluțiile financiare alternative organizațiilor din aria economiei sociale, prin instrumente de creditare flexibile și accesibile (credite pentru capital de lucru, credite pentru investiții, credite punte pentru cofinantare fonduri europene etc).

Cum devii acționar fondator

Lansarea înscrierilor pentru participarea la înființarea AFIN IFN SA a avut loc anul trecut și deja peste 76 de persoane juridice - întreprinderi sociale, ONG cu activitate economică, IMM, societăți comerciale din domenii cum ar fi educație, formare profesională, resurse umane, IT, comunicare - și fizice - lucrători din sector s-au angajat cu diverse participații la constituirea capitalului social. Valoarea sumelor angajate a ajuns la 144.000 de euro.

Potrivit calendarului de înființare, etapa depunerii de capital social se va încheia în luna martie 2022. Tichetul minim pentru a deveni acționar în cadrul AFIN IFN SA este de 1.500 lei. Participarea la înființarea AFIN IFN SA se face prin transmiterea unei scrisori de angajament.



AFIN IFN SA va fi înființată oficial în aprilie 2022, cu un capital social minim de start de 200.000 Euro. Ulterior, creșterea capitalului AFIN va fi corelată cu creșterea portofoliului de credite, în corelație cu performanțele pieței.

Deschiderea cererilor pentru creditare se va face în luna mai 2022, în cadrul Conferinței Europene de Economie Socială de la Iași. Primele credite vor putea fi acordate începând cu luna iulie 2022. Se estimează acordarea a cel puțin 25 credite în primul an de activitate, ajungând la 170 credite acordate în al cincilea an.

Eveniment online: Investește social în România

Dacă ești interesat de piața finanțării sociale din România, dar și despre beneficiile de a deveni acționar fondator AFIN IFN SA te invităm miercuri, 26 ianuarie, la evenimentul online Investește social în România prin AFIN IFN SA.

În cadrul dezbaterii vor fi prezenți o parte dintre inițiatorii proiectului, care vor oferi informații privind stadiul înființării și beneficii de a deveni acționar AFIN IFN, calendar și aspecte legale privind înființarea AFIN, nevoile și gradul de maturitate al sectorului de economie socială, cu accent pe întreprinderi sociale și alte teme de interes.

Participarea este GRATUITĂ și se face prin înregistrarea online aici: https://www.afin.org.ro/workshop-26-ianuarie

UtilDeco, un model de succes de întreprindere socială de inserție autorizată ca unitate protejată

În România, potrivit Registrului unic de evidență a întreprinderilor sociale gestionat de ANOFM, în decembrie 2021 erau active 2.440 de întreprinderi sociale.

UtilDeco este una dintre cele mai mari unități protejate și întreprindere socială de inserție din România. Modelul acestei unități este inclus pe site-ul Comisiei Europene ca model de bună practică. În 2016, i-a fost acordat premiul "EY Social Entrepreneur of the Year”!

În prezent, întreprinderea are 33 de angajați, dintre care 19 sunt cu dizabilități și din grupuri vulnerabile. Unitatea produce echipamente de lucru, ambalaje biodegradabile, forme volumetrice din polistiren, dar oferă și o gamă mare de servicii, precum: arhivare și depozitare, servicii SSM și SU, print digital, servicii de recrutare, organizare de evenimente, călătorii VIP și corporate și, mai nou, cafea premium proaspăt prăjită. Potrivit legislației în vigoare (Legea 193/2020), achizițiile de la o unitate protejată autorizată pot fi decontate.

AFIN IFN SA își propune să fie un partener al unor astfel de întreprinzători sociali, atât prin oferirea de soluții alternative de finanțare, cât și prin consultanță de specialitate!

Contact:

email: comunicare@afin.org.ro

website: www.afin.org.ro