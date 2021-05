Marius Alexa, preşedinte RACC Iaşi: Marea provocare rămâne sprijinirea companiilor româneşti să exporte în SUA

Marius Alexa, preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Americane (RACC) Iaşi, filială înfiinţată spre sfârşitul anului trecut, arată într-un interviu acordat „Ziarului de Iaşi” că, de-a lungul ultimilor ani, Iaşul a căpătat statutul de oraş cu potenţial pentru investitorii de peste hotare.

- În primul rând, care sunt persoanele aflate la conducerea filialei ieşene a Camerei de Comerţ Româno-Americane şi când a fost înfiinţată?

Filiala din Iaşi a Camerei de Comerţ Româno-Americane (RACC), cu sediul central la New York, a fost înfiinţată în toamna anului 2020 şi îi are în conducere pe Ilan Aviv, manager al companiei Silicon Service care exportă software în Statele Unite ale Americii, Bogdan Iliescu, iniţiatorul procesului de înfrăţire şi colaborare dintre Texas şi Iaşi, Daniel Juravle, responsabil până recent cu promovarea Iaşului ca destinaţie pentru investiţii în cadrul Primăriei Iaşi, Mihaela Popa, specialist în educaţie şi până de curând secretar de stat în ministerul de resort, Mihaela Anghelescu, manager al companiei româno-americane RomUS din Iaşi şi Alexandru Lăzescu, analist de politică externă.

- Ce îi lipseşte Iaşului pentru a deveni o piaţă atractivă pentru americani, asupra cărui capitol consideraţi că ar trebuie să se insiste pentru atragerea companiilor străine? Totodată, în ce domenii de activitate consideraţi că firmele locale ar putea găsi oportunităţi de investiţii/dezvoltare în America?

Misiunea Camerei de Comerţ Româno-Americane este de a consolida, proteja şi promova relaţia SUA - România în moduri care îmbunătăţesc mediul de derulare a afacerilor dintre Statele Unite şi România. Rolul asumat de noi este de a oferi suport companiilor româneşti pentru a accede pe piaţa americană. Referitor la atragerea investiţiilor americane, putem spune că suntem parte a unui proces mai larg în care împreună cu colegii noştri din New York oferim consiliere directă de afaceri pentru firmele membre în legătură cu preocupările generale de afaceri referitoare la România, respectiv SUA. Desigur că Iaşul ar putea lucra mai bine la capitolul comunicare, relaţionare şi poziţionare regională la nivel Est European, având în vedere faptul că este un oraş cu mult potenţial în industrii creative cu precădere software, biotehnologii şi educaţie. Piaţa americană este deschisă antreprenorilor români, iar companiile unicorn pornite din România, cum este UIPath, atrag atenţia asupra potenţialului de afaceri cu România. Programele de atragere a investitorilor de genul «Invest in Iasi», participarea la târguri specializate sau misiunile economice au rolul de a facilita orientarea potenţialilor investitori. O activitate binevenită a liderilor locali este relaţia strânsă cu ambasada SUA, iar vizitele diplomaţilor americani în Iaşi au avut darul de a atrage atenţia asupra oraşului nostru. Am salutat nominalizarea recentă a lui Andrei Muraru ca viitor ambasador al României la Washington şi apreciem că acest lucru poate deschide un nou capitol în dezvoltarea comerţului dintre cele două state.

- Cum promovează instituţia factorilor interesaţi atât companiile din Iaşi, cât şi pe cele din America, care sunt strategiile abordate de Camera de Comerţ Româno-Americană?

Camera de Comerţ Româno-Americană este dedicată deservirii membrilor şi companiilor membre, a clienţilor acestora şi a comunităţii de afaceri româno-americane. Strategia noastră este de a reuni companii şi instituţii pentru a avea o voce colectivă asupra problemelor de interes comun, să putem pleda în Statele Unite şi România în faţa organismelor comerciale şi de reglementare, să monitorizăm acţiunile semnificative ale autorităţilor guvernamentale care pot avea un impact asupra relaţiilor comerciale româno-americane. În alt plan ne-am asumat rolul de a educa şi promova dezvoltarea comerţului dintre Statele Unite şi România. La Iaşi atragem oameni, companii şi instituţii interesate mai mult de promovarea companiilor româneşti pe piaţa americană. Ne susţinem membrii să îşi atingă obiectivele de afaceri în România prin legături strânse cu partenerul nostru Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi, dar şi cu colegii din diverse oraşe americane. Ne bucurăm că sunt companii mari din SUA care operează în Iaşi, dar marea provocare rămâne sprijinirea companiilor româneşti să exporte în SUA. RACC Iaşi organizează periodic evenimente private şi programe ce oferă membrilor săi oportunitatea de a stabili contacte de afaceri şi de a fi informaţi cu privire la oportunităţile cele mai potrivite obiectivelor lor de afaceri.

- Referitor la schimburile economice, unde se situează America în clasamentul partenerilor comerciali ai Iaşului şi care este valoarea investiţiilor la nivel local a companiilor americane?

În acest moment în Iaşi sunt 57 de companii fondate de investitori americani, ce totalizează un capital social de peste 11 milioane de lei. Investiţiile diferă foarte mult, de la companii mari din industrie şi software până la firme mai mici de marketing şi consultanţă specializată. Dincolo de aceste investiţii directe, putem vorbi de un aflux de capital în diverse companii româneşti ca parte a unor acorduri comerciale mai complexe care finanţează diverse operaţiuni. Nu în ultimul rând, prin colaborările cu firmele americane antreprenorii români asigură un transfer de know-how necesar în bunele practici de management. Dacă este să ne întoarcem la date concrete, vedem că Iaşul a exportat către SUA în primele 11 luni ale anului 2020 în valoare totală de aproape 20 milioane de euro şi a importat din SUA în valoare totală de 3,5 milioane de euro. Dar a fost şi o perioadă de blocaj economic cauzat de pandemie. Dacă e să ne comparăm cu anul 2019, când Iaşul a reuşit exporturi către SUA de 35,6 milioane de euro şi importuri de 5,7 milioane euro, putem concluziona că există un potenţial semnificativ de creştere şi o balanţă comercială pozitivă pe această piaţă. Trendul exporturilor ultimilor ani (12 milioane de euro în 2017 şi 17 milioane de euro în 2018) este unul care ne face să privim cu optimism spre viitor.