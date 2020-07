Număr record de dosare la admiterea de la Politehnică. Sunt cu 15% mai mulţi candidaţi

Rezultatele se explică atât prin faptul că interesul tinerilor pentru domeniile tehnice a crescut în ultimii ani având în vedere cererea de pe piaţa muncii tot mai ridicată, dar şi prin faptul că tinerii s-au putut înscrie la toate facultăţile şi specializările de la Politehnica ieşeană plătind o singură taxă şi depunând un singur dosar.

„Necesitatea dezvoltării domeniilor industriale va solicita din ce în ce mai mulţi specialişti”

În mod concret, la TUIASI, au fost înregistraţi 4.216 candidaţi, dintre aceştia 3.453 pe locurile de la buget, 214 pentru locurile cu taxă şi 549 pentru locurile destinate românilor de pretutindeni, anul trecut fiind înregistrate doar 3.600 de dosare atât pentru locuri de la buget destinate candidaţilor români, cât şi pentru cele destinate candidaţilor români de pretutindeni.

„Numărul înscrierilor din acest an la studiile de licenţă confirmă trendul ascendent de care se bucură în ultima vreme educaţia care pune bazele profesiilor de inginer şi arhitect. Aşa cum spuneam şi cu alte ocazii, necesitatea dezvoltării domeniilor industriale producătoare de bunuri va solicita din ce în ce mai mulţi specialişti, fenomen amplificat de criza pandemică prin care trecem, revenirea la o economie normală nefiind posibilă fără implicarea acestor specialişti”, punctat rectorul instituţiei de învăţământ universitar, prof. univ. dr. ing. Dan Caşcaval.

O altă explicaţie pentru numărul mare de candidaţi este sistemul de admitere implementat în 2017 de către Politehnica ieşeană, sistem prin care, cu un singur dosar şi plătind o singură taxă, fiecare candidat se poate înscrie la toate specializările celor 11 facultăţi. Astfel, dacă un candidat nu are media necesară pentru prima opţiune, va intra automat în calcul pentru cea de-a doua. De asemenea, sistemul permite şi monitorizarea în timp real a candidaţilor, până la repartizarea finală fiind afişată însă doar prima opţiune a acestora.

„Menţinând acelaşi sistem de admitere, numărul candidaţilor fizici a depăşit cu aproape 50% numărul locurilor alocat la buget pentru studenţii români şi cu peste 70% numărul de locuri pentru românii de pretutindeni. În mod evident, aceste cifre reprezintă o reuşită care se încadrează în evoluţia ultimelor admiteri. Comparativ cu 2019, un an de referinţă, anul acesta am înregistrat o creştere cu 15% la numărul înscrierilor la studiile de licenţă pentru români şi 25% pentru românii de pretutindeni, în principal din Republica Moldova. Deci putem discuta despre un nou record al admiterii la Politehnica ieşeană”, a completat prof. univ. dr. ing. Dan Caşcaval.

Număr dublu de candidaţi la Automatică şi Calculatoare

În ceea ce priveşte cifrele record înregistrate la admiterea din acest an de la TUIASI, cele mai mare număr de dosare depuse anul acesta ca primă opţiune pentru Politehnica ieşeană a fost înregistrat la Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Astfel, dacă în anii anteriori erau înregistrate aproximativ 700-800 de dosare, anul accesta au fost depuse 1.387 de dosare pentru locurile la buget, aproape dublu, cu o concurenţă de aproximativ 4,5 candidaţi pe un loc. Rectorul Politehnicii, prof. univ. dr. ing. Dan Caşcaval, a explicat însă că această cifră nu este neapărat relevantă. „Având în vedere că anul acesta nu a fost susţinut examen de admitere, mulţi dintre candidaţi doar şi-au încercat norocul. Majoritatea însă vor rămâne la TUIASI, fiind redistribuiţi, în ordinea mediilor şi a opţiunilor, la celelalte facultăţi”.

Şi interesul tinerilor români din afara graniţelor a crescut pentru Politehnia ieşeană, fiind înregistrate cu aproximativ 100 de dosare mai mult faţă de anul trecut. De asemenea, potrivit reprezentanţilor TUIASI, a crescut şi ponderea tinerilor care vin din sudul ţării, explicaţia fiind că Politehnica ieşeană şi-a promovat în ultimii doi ani specializările şi în afara zonei Moldovei, care este principalul „bazin” de unde provin candidaţii.

Număr mic de candidaţi la masterat. Inginerii sunt angajaţi imediat după licenţă

Chiar dacă prima sesiune de admitere pentru studiile de licenţă s-a încheiat, absolvenţii de facultate se pot înscrie până pe 5 august pentru studiile de masterat. Data de admitere pentru aceste studii a fost prelungită faţă de anii trecuţi, având în vedere că examenele de finalizare a studiilor de licenţă a fost prelungită la TUIASI până pe 31 iulie în urma măsurilor de prevenţie luate la nivel naţional în contextul pandemiei COVID-19. Până la acest moment au fost depuse aproximativ 320 de dosare pentru locurile la buget şi câteva zeci de dosare pentru locurile la taxă pentru studiile de masterat, fiind disponibile 1.600 de locuri la buget şi 821 la taxă. Rectorul TUIASI, prof. univ. dr. ing. Dan Caşcaval, explică însă că deocamdată nu poate fi prevăzută situaţia finală de la înscrierea la masterat, subliniind totuşi că promoţia de absolvenţi de licenţă din acest an nu este foarte numeroasă. „În plus, solicitarea ridicată de specialişti ingineri pe piaţa muncii îi determină pe absolvenţi să se angajeze imediat, într-un număr care devine de la an la an tot mai ridicat, ceea ce este firesc, şi să renunţe la continuarea studiilor de master, ceea ce le poate afecta dezvoltarea profesională”, a specificat Dan Caşcaval.

Acesta a adăugat pentru „Ziarul de Iaşi” că, în cazul în care nu vor fi ocupate locurile la studiile de master, va solicita la Ministerul Educaţiei ca aceste locuri să fie transformate în locuri la licenţă pentru sesiunea de admitere din toamnă, care va avea loc în perioada 7 – 18 septembrie. Numărul preliminar de locuri disponibile pentru admiterea din toamnă, la taxă şi la buget, fără eventualele suplimentări, va fi comunicat după perioada de confirmare a înscrierilor.