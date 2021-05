Patru licee de informatică aniversează 50 de ani

Pe parcursul a cinci zile, cele patru instituţii de învăţământ înfiinţate în 1971, Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Bucureşti, Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca, Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timişoara şi Liceul de Informatică din Iaşi, desfăşoară evenimentul online „Patru Licee de Informatică la puterea a 50 de ani”.

Potrivit organizatorilor, deschiderea evenimentului va avea loc pe 10 mai, de la ora 12.00, urmând ca pe parcursul celor cinci zile să se desfăşoare activităţi menite să faciliteze schimburi de experienţe de învăţare între elevii şi profesorii celor 4 licee de informatică, dar şi transferul de bune practici din companiile IT către mediul educaţional.

Evenimentul presupune şi desfăşurarea unui concurs de proiecte IT, la care vor participa 11 echipe, fiecare dintre ele fiind compusă din elevi ai fiecărui liceu. Totodată, fiecare echipă are mentori absolvenţi care lucrează în domeniul IT, iar evaluarea proiectelor va fi realizată pe 11 mai de către un juriu format din cadre didactice universitare şi specialişti în domeniul IT. Ulterior, de pe 13 mai, proiectele vor putea fi vizualizate într-o galerie virtuală. Activităţile vor include şi workshopuri susţinute de absolvenţi ai celor 4 licee pe 11, 12 şi 13 mai, urmând ca în cadrul workshopului „Conectaţi la viitor - întâlnire cu absolvenţii noștri din companii IT”, desfăşurat pe 12 mai, absolvenţi ai Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi angajaţi în mai multe companii cu sedii în Iaşi şi în ţară să împărtăşească elevilor din experienţele lor după absolvire. (Andrei MIHAI)