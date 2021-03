Premieră: doi studenţi străini în Senatul UMF Iaşi

Studenţii internaţionali de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” (UMF) sunt din acest an reprezentaţi în Senatul Universitar. Acest lucru reprezintă o premieră pentru UMF Iaşi, în urma alegerilor desfăşurate online în ianuarie, Camil Bourhila - student în anul IV la Facultatea de Medicină Generală, linia de predare în limba franceză, şi Anna-Bella Burciu – studentă în anul V la Facultatea de Medicină Generală, linia de predare în limba engleză, au fost desemnaţi de colegii lor să-i reprezinte în Senat.

„Suntem o universitate cosmopolită, cu aproape 2.500 de studenţi internaţionali - reprezentând 27% din totalul de studenţi, o universitate în care multilingvismul şi multiculturalismul şi-au pus amprenta şi pe activitatea didactică. De aceea am considerat necesar şi democratic ca studenţii de la liniile de predare în limbile engleză şi franceză să-şi aibă propriii reprezentanţi în Senatul Universităţii. Nu facem nicio deosebire între studenţi, vrem ca studenţii internaţionali să se integreze cât mai bine în comunitatea noastră academică astfel încât, la sfârşitul anilor de studiu, să fi acumulat atât un bagaj temeinic de cunoştinţe, care să-i ajute să devină buni profesionişti, cât şi amintiri plăcute şi prietenii pe viaţă”, a subliniat prof.dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF, care a adăugat faptul că în ultimii ani universitatea a făcut paşi importanţi în procesul de internaţionalizae şi a încheiat o serie de parteneriate destinate studenţilor internaţionali.

„De exemplu, anul trecut am fost prima universitate din Europa Centrală şi de Est care a semnat un un contract de parteneriat cu UNESS International, în baza căruia studenţii noştri francofoni au acces la platforma educaţională digitală franceză, care permite pregătirea intensă pentru testele computerizate naţionale de clasificare (rezidenţiatul francez). De asemenea, am încurajat şi ajutat Association des étudiants de médecine générale et dentaire de Iasi (AMSFI) şi European Medical Students' Association Iasi (EMSA Iaşi) - cele două asociaţii ale studenţilor internaţionali, să se dezvolte, să continue să-şi reprezinte colegii şi să ducă la îndeplinire cât mai multe proiecte interesante”, a adăugat rectorul UMF.

Schimbările din Metodologia fac ca, din acest an, toate nivelurile de studii (licenţă, rezidenţiat, masterat şi doctorat) să fie reprezentate în structurile de conducere, dar şi studenţii din toate liniile de predare (română, engleză şi franceză). De asemenea, vor fi reprezentate şi cele şase organizaţii studenţeşti recunoscute în consiliile profesorale ale celor patru facultăţi.