Premii importante pentru trei companii din IT cu operaţiuni şi în Iaşi

Gala de premiere s-a desfăşurat miercuri, 15 iulie, la Bucureşti, reunind pe aceeaşi scenă giganţii din industria IT pentru a le fi răsplătită activitatea aferentă anului 2019. SCC Services România a fost premiată la categoriile Best workplace şi L&D (Learning & Development) initiative of the year, compania Societe Generale European Business Services a obţinut premii la categoriile Business services company of the year (over 800 employees) şi Employer of the year (over 800 employees), iar Endava a ieşit câştigătoarea categoriei Brand of the year.

Reprezentanţii SCC Services România au arătat că, la SCC spaţiul de la birou trebuie să ofere personalului talentat un mediu de lucru pe care îl merită, după cum au afirmat în cadrul ceremoniei. Având în vedere acest lucru, SCC a pornit la începutul anului 2018 în căutarea şi crearea spaţiul ideal, descoperindu-l la Iaşi, la Centrul de afaceri Ideo. „Scopul a fost să proiectăm şi să construim un spaţiu de lucru care să consolideze cultura companiei, să conţină elemente de design care să reflecte cultura, brandul şi valorile. După doi ani de muncă asiduă şi investiţii de 1,5 milioane de euro, noul sediu de la Centrul de afaceri Ideo din Iaşi a fost inaugurat oficial pe 20 februarie 2020”, au precizat reprezentanţii SCC Services România.

În ceea ce priveşte cel de-al doilea premiu, obţinut la categoria L&D initiative of the year, oficialii au menţionat că prin implementarea proiectului Onboarding & Mentoring în cadrul SCC s-a creat un mediu de transfer de cunoştinţe pentru angajaţii noi sau mai puţin experimentaţi, cu scopul de a avansa în carieră, oferind un proces standard în întreaga organizaţie şi planuri de îndrumare detaliate pentru fiecare poziţie de gradare. Datorită succesului acestui program, în anul 2019 s-au implicat într-o nouă iniţiativă, denumită SCC Onboarding & Mentoring Project, concepută pentru a îmbunătăţi performanţa iniţială a noilor începători şi pentru păstrarea angajaţilor seniori.

Câştigătoarea Societe Generale European Business Services se află printre primele 5 mari SSC-uri din România, cu 2.600 de angajaţi. Livrează un portofoliu unic de activităţi, diversificarea acestuia şi numărul mare de parteneri cărora le furnizează serviciile fiind din peste 35 de ţări. A obţinut un premiu la categoria Business services company of the year (over 800 employees) şi unul la Employer of the year (over 800 employees). „În profunzime, Societe Generale European Business Services a reuşit să îşi adapteze activitatea din capacităţile de acasă la mai mult de 90% dintre angajaţi, şi-a menţinut partenerii aproape şi s-a asigurat că munca de la birou s-a defăşurat în cele mai sigure condiţii şi numai pentru nevoi extrem de importante. Dar, a fi un angajator responsabil înseamnă mai mult decât un simplu birou curat şi o reţea bună pentru a lucra de acasă”, au punctat reprezentanţii companiei în cadrul ceremoniei.

Din cele 10 companii listate la această categorie, premiul Brand of the year a fost obţinut de Endava. Compania a marcat la mijlocul anului 2019 o realizare importantă, respectiv listarea la Bursa New York Stock Exchange. Veniturile raportate de companie, în exerciţiul financiar încheiat la 30 iunie 2019, au fost de 326,6 milioane euro. Endava are în toate centrele din România 2.790 de angajaţi, numărul crescând odată cu deschiderea altor două centre regionale, respectiv la Braşov şi Timişoara, la sfârşitul lunii martie 2019.