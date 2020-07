Primarul din Dobrovăţ, condamnat la închisoare. În ce condiţii îşi va pierde funcţia

Martinus a fost achitat pentru o fapta, a scapat de o alta infractiune ca urmare a prescrierii insa a primit 1 an si 4 luni pentru ceea ce instanța a numit «infractiuni de deturnare de fonduri comunitare».

Pedeapsa este cu suspendare si, in plus, conform sentintei, Martinus nu ar mai avea voie sa ocupe functii publice, insa numai daca decizia va ramane definitiva in aceasta forma. Hotararea Tribunalului Iasi poate fi contestata, apelul urmand a se judeca la Curtea de Apel Iasi.

„Voi formula apel pentru a-mi putea demonstra nevinovăția. Vreau sa precizez ca nu am primit aceasta condamnare pentru ca aș fi primit eu vreun leu, ci pentru ca cetateni din Dobrovat au beneficiat gratuit de pasune, ceea ce DNA a considerat a fi abuz”, a precizat Martinus pentru ZDI.

Potrivit procurorilor, în perioada 2008 – 2009, inculpatul Martinuș Cătălin-Iulian, în calitate de primar al comunei Dobrovăţ, judeţul Iaşi şi reprezentant al Asociaţiilor Crescătorilor de Ovine şi Taurine, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a falsificat cu prilejul întocmirii mai multe documente, prin atestarea de fapte şi împrejurări necorespunzătoare adevărului, care, ulterior, au fost depuse Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Iaşi în scopul obţinerii pe nedrept fonduri din bugetul general al Uniunii Europene cu titlul de subvenţie.

În acelaşi scop, au fost depuse la APIA Iaşi şi două contracte de comodat încheiate de inculpatul Martinuș Cătălin-Iulian cu preşedinţii celor două asociaţii de crescători de animale, prin care se atribuiau acestora, în folosinţă cu titlu gratuit, o suprafaţă de 322,40 ha din păşunea comunei Dobrovăţ (teren aflat în domeniul privat al comunei Dobrovăţ, judeţul Iaşi), fără ca încheierea celor două documente să se fi întemeiat pe vreo hotărâre a Consiliului Local.

Cu prilejul încheierii unuia dintre contracte, inculpata Bănică Aglaia, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a falsificat o hotărâre a Consiliului Local al comunei Dobrovăţ, prin atestarea unor fapte necorespunzătoare adevărului, inexistente în forma iniţială a documentului, (menţiuni nereale prin care se aprobă darea în folosinţă gratuită a suprafeţelor cu destinaţia islaz comunal crescătorilor de taurine şi a suprafeţelor din zonele denumite popular Coasta Velniţei şi Groapa Hârtop, crescătorilor de ovine).

Prin darea în folosinţă a acestor bunuri, exclusiv cu titlu gratuit, s-a cauzat o vătămare a intereselor legitime ale comunităţii locale din comuna Dobrovăţ, judeţul Iaşi, concomitent cu obţinerea unui folos necuvenit, reprezentat de folosirea cu titlu gratuit a păşunilor, de către cele două asociaţii în care inculpatul Martinuş Cătălin Iulian avea calitatea de membru fondator.

În realizarea acestui mecanism infracţional, inculpatul Martinuș Cătălin-Iulian a beneficiat şi de ajutorul celorlalţi inculpaţi, care fie au falsificat şi pus la dispoziţia celorlalte persoane o serie de documente (inculpata Patlagică Gaby), fie au depus la APIA mai multe acte conţinând menţiuni nereale necesare obţinerii subvenţiilor (inculpatul Cîşlaru Ionel).

Ajutorul acordat primarului comunei Dobrovăţ de către inculpatul Ursanu Ştefan, în calitate de funcţionar în cadrul Centrului Judeţean Iaşi al Agenţiei de Plăţi și Intervenție pentru Agricultură, a constat în primirea, de către acesta din urmă, a unor documente semnate de o altă persoană, alta decât fermierul titular al celor două cereri.

În cauză, s-a instituit măsura sechestrului asigurător asupra a două imobile aflate în proprietatea inculpaţilor: Martinuş Cătălin – Iulian, Pătlăgică Gaby, Asociaţiile Crescătorilor de Ovine şi Taurine din comuna Dobrovăţ, Judeţul Iaşi, Cîşlaru Ionel, Bănică Aglaia şi Ursanu Ştefan, până la concurenţa sumei de 149.310,71 lei, cu care Agenţia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în cauză.