FOTO Am găsit locul secret al lui Morel Bolea şi Kasta Morrely. Este la 15 km de Iaşi

Reporterii „Ziarului de Iaşi” au reușit să afle locul unde se „ascund” fetele. Pentru aceasta am luat la rând, stradă cu stradă, mai multe vile din localitatea Voroveşti, aflată la aproximativ 15 kilometri de Iaşi, în comuna Miroslava. Am sunat la poarta casei, cu numele Morel scris la intrare, dar nimeni nu a răspuns, cu toate că erau semne că era locuită. Am întrebat vecinii, iar aceştia ne-au povestit ce au văzut de-a lungul timpului. Fetele locuiesc acolo „de doi sau trei ani, spune o localnică”. Casa are un singur etaj și, probabil, mansardă. Nu pare însă să poată adăposti mai mult decât o familie un pic mai numeroasă, nu „cel puțin 20 de fete”, cum afirma mama care ne-a povestit despre fiica sa. Sau, cel puțin, nu poate asigura confort pentru atatea persoane, tinand cont de nevoia de intimitate.

În curte, dezlegați, erau doi câini mari, care ne-au întâmpinat lătrând. Am aşteptat vreme de câteva minute în fața porții, dar nu am văzut nici o mișcare. Pe pereții casei, în mai multe locuri, se pot vedea camere de supraveghere, iar pe trotuar, aliniate, sunt aproximativ o duzină de scaune. Tot pe trotuar, din loc loc în loc, poți vedea diferite statui înfățișând femei, iar ceva mai departe de casă este construit un mic foișor, cu o masă, două scaune și un mic grătar mobil. Tot în curte, dar pe latura opusă străzii care trece prin fața casei, poți vedea multe haine negre puse la uscat, toate parcă de aceeași mărime. De asemenea, în curte se află trei autoturisme.

Fetele mai primesc vizite „de la bărbați cu mașini scumpe”

„Da, știu că stau acolo multe, multe fete, înalte, slăbuțe, dar nu știu mai multe. Sunt fotomodele”, povestește o femeie. Câțiva băieți din localitate își amintesc că le-au mai văzut pe afară, pe lângă casă, făcând sport sau plimbându-se, dar niciodată în afara curții. Aceștia spun că de obicei pleacă și vin cu mașina și, uneori, mai primesc diferite vizite de la „bărbați cu mașini scumpe”. Cu toate acestea nu au intrat în vorbă niciodată cu fetele. „Le știm. Sunt așa, înalte tare, trebuie să te uiți în sus la ele. Se apleacă când intră în casă”, râd băieții, care le-au mai văzut când treceau pe stradă.

Vânzătoarea de la magazinul din apropierea casei în care locuiesc manechinele spune că fetele nu vin aproape niciodată să cumpere alimente sau alte lucuri de la ea, dar știe sigur că acolo locuiesc fetele de la Kasta Morrely. Întrebată dacă știe mai multe despre ce se întâmplă acolo, femeia ridică din umeri. Uneori mai pleacă cu mașina spre Iași, fie cu o dubiță, fie cu o mașină roșie sau una gri.

O altă localnică care locuiește la câțiva zeci de metri de acea casă povestește că le vede des pe fete. „Da, mai ies și fac mișcare, vara tund iarba, udă florile sau întind hainele la uscat. Nu știu să fi fost vreodată probleme cu ele”, afirmă femeia. Totodată, localnica spune că a mai văzut câteva fete care au mers să ia „maxi taxi” spre oraș, deci nu crede că fetele ar fi ținute acolo cu forța. Vecinul localnicei, ieșit și el la poartă, menționează că ar fi discutat chiar cu Morel Bolea, însă doar o singură dată și atunci foarte puțin. „Da, mi-a spus că stă aici cu fata lui și cu manechinele. Dar are relații, e francmason zice lumea”, afirmă acesta. Bărbatul își amintește că uneori mai sunt diferite petreceri la care participă mereu „bărbați la cravată, cu costum”. Acesta afirmă că a fost o astfel de petrecere chiar anul acesta, în vară. Nu știe însă mai multe, dar e convins că simbolul pictat pe fațada casei este unul masonic, iar Morel Bolea are legături cu francmasoneria.

Localnicii din comuna Miroslava nu știu foarte multe de ceea ce se întâmplă acolo, despre scandalul din jurul Kasta Morrely şi nici nu par foarte interesaţi. Știu doar că sunt manechine. Cu toții afirmă însă că persoanele care locuiesc în acea casă au fost mereu discrete, poate din cauza aceasta nici nu au atras atenţia. Pe de altă parte, este un lucru comun acum în Miroslava ca să se construiască vile noi în care se mută lume de la oraş. Comuna este cosmopolită, iar locuitorii mai vechi s-au obişnuit cu asta.. În legătură cu mașinile scumpe sau bărbații care le mai vizitează casa, cu toții ridică din umeri. Spun că nu știu cine sunt aceștia şi oricum, de acum Miroslava a intrat într-o ligă mai mare, are aproape dimensiuni de oraş, iar curiozităţile vechi ale oamenilor de la sate s-au adaptat noilor condiţii. Iau lucrurile aşa cum sunt, fără prea multe întrebări..