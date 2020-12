Campania de Crăciun

Darurile copiilor de la Cioca Boca încep să se strângă în desaga moşului. Astfel, astăzi, 14 decembrie, reprezentanţii Ziarului de Iaşi au plecat să achiziţioneze ghetuţele din piele pentru toţi cei 83 de copilaşi de la şcoala primară din localitate. De asemenea, zilele acestea vom achiziţiona şi alte daruri pentru micuţi, obiecte de îmbrăcăminte sau rechizite. Ieşenii care doresc să se alăture Campaniei de Crăciun a Ziarului de Iaşi şi să ajute ca pachetele cu cadouri ale micuţilor să fie şi mai consistente pot dona în contul deschis de şcoală, direct la sediul redacţiei sau pot dona alimente neperisabile, obiecte de îmbrăcăminte sau obiecte casnice pentru familiile ale căror poveşti le puteţi afla din paginile ziarului.

Familia Ciudăi are patru copii, iar tatăl celor două fetiţe şi doi băieţei, Petru, îi creşte cum poate. Are noroc de părinţi, bunicii copiilor, care rămân ziua cu cei mici cât el pleacă la muncă. Când am trecut în vizită, tatăl nu era acasă, ci era plecat în comună să muncească la dărâmat o casă. I-a luat şi pe cei doi băieţi ai săi, de 10 şi 13 ani, să-l ajute la treabă, iar acasă, cu bunicii, au rămas cele două fete, de cinci şi opt ani.

Cei doi bătrâni îşi amintesc cum mama copiilor le-a părăsit pe mezine în stradă, la aproape un kilometru de casă. Le-a lăsat şi a plecat fără să se mai uite înapoi. Fetele, Andreea, cea mai mare, şi Maria, mezina, încep să se joace cu degetele şi privesc în pământ atunci când bunicii povestesc episodul. Nu poţi decât să bănuieşti ce a fost în sufletul acestor copii când au privit cum mama lor plecă şi nu se mai întoarce.

"Spuneţi dumneavoastră dacă asta e mamă care îşi lasă copiii în stradă şi pleacă! Le-a lăsat pe fete, care erau cu ea, la un kilometru de casă şi a plecat. Au venit fetele săracele singurele înapoi acasă", povesteşte bunica.

Acum, cât este tatăl copiilor plecat la muncă, bunicii sunt cei care se îngrijesc de nepoţi. Aşa cum mai pot şi ei. Sunt fericiţi că de puţin timp au în sfârşit curent electric. Un bărbat din Piatra Neamţ, pe care bunii îl numesc "domnu’ Răzvan", le-a montat două panouri solare pe casă şi câteva baterii care ţin cele câteva becuri aprinse şi peste noapte. Tot "domnu’ Răzvan" le-a adus şi un televizor şi o antenă, iar fetele nu se mai pot sătura de desene animate, de altfel aproape singurele bucurii pe care le au. Au încercat să se conecteze la reţeaua de energie electrică, dar nu au cum pentru că nu pot bunicii să facă acte pe casă, fiind mai mulţi moştenitori pe lângă bătrâni.

Fetele şi-ar dori măcar nişte dulciuri

Singurii bani din familie sunt cei câştigaţi de către tatăl copiilor şi cele patru alocaţii. Bunicii primesc şi ei ajutor de la Petru pentru că nu au pensie. Bătrânii îşi amintesc că au reuşit să construiască casa cărând la piaţă, cu sacul, păstârnac. Aşa au strâns ban cu ban, şi-au cumpărat materiale şi în câţiva ani au ridicat-o. Acum se plâng că, deşi au muncit toată vara, seceta i-a lăsat fără alimente.

"Nimic din ce am pus în grădină nu s-a făcut. L-am rugat pe domnu’ Răzvan dacă ne poate ajuta, când mai vine pe aici, cu nişte fasole. Nimic nu s-a făcut!", se plâng cei doi bătrâni.

Întrebate ce au mâncat, fetele răspund că un fel de mâncare cu varză şi cartofi. Bunica le aduce însă imediat şi o turtă presărată din belşug cu zahăr şi se uită cu drag la nepoatele care încearcă să o împartă.

De Crăciun, fetele şi-ar dori dulciuri şi, poate dacă Moşul e darnic, şi nişte jucării. Maria nu are nicio păpuşă, ci doar un ursuleţ mai vechi. Când va fi mare, ar vrea să devină "bucătăriţă" şi să facă tot felul de preparate, iar Andreea şi-ar dori să fie profesoară. Până atunci ştiu însă că trebuie să meargă la şcoală şi la grădiniţă şi să înveţe pentru ca pe viitor să poată avea tot ce îşi doresc, chiar dacă acum, uneori, pot doar să se uite lung la ce au ceilalţi copii. Rar cer ceva pentru că, şi la vârsta lor, înţeleg că doar atât îşi permit tatăl şi bunicii lor.

Cine s-a alăturat campaniei

În cadrul campaniei au mai donat, direct în contul deschis de către şcoală, mai multe persoane care au dorit să vină în sprijinul copiilor de la Cioca Boca. Astfel, pe extrasul de cont oferit de către şcoala de la Scheia, titularul contului deschis în cadrul campaniei, extras care cuprinde toate donaţiile făcute până pe 10 decembrie, am regăsit mai multe persoane. Un donator din afara ţării, care a dorit să îşi păstreze anonimatul, a donat contravaloarea a 250 de euro pentru copiii de la Cioca Boca. De asemenea, pe lista donatorilor se regăsesc şi Sergiu Căpăţână, care a donat 50 de lei, Andrei Bălan a donat de asemenea 50 de lei, Luca Ghiţă a donat suma de 200 de lei, Roxana Elena Ipate a donat 50 de lei, Laura Carmen Cuţitaru a donat suma de 500 de lei, Elena Cenuşă a donat 500 de lei, Daniela Andronache a donat 100 de lei, iar Cristian Tofan a donat 100 de lei.

Cum putem să ajutăm

Cei care doresc să sprijine această campanie, cu orice sumă de bani, fie ea mai mică sau mai mare, sunt aşteptaţi la sediul redacţiei, bd. Nicolae Iorga nr. 35 (vizavi de Gara Internaţională). Mai multe detalii, la telefon 0232/271.271.

La acelaşi număr, firmele pot obţine detalii despre eventualele contracte de sponsorizare, care sunt necesare în aceste situaţii şi care pot fi transmise, la cerere, şi prin fax sau email. Totodată, ieşenii pot dona la sediul redacţiei obiecte de îmbrăcăminte, obiecte casnice sau pachete cu alimente neperisabile pentru familiile ale căror poveste le veţi afla în ediţiile următoare.

Şcoala coordonatoare, de la comună, a unităţii de învăţământ cu clase I-IV şi grădiniţei de la Cioca Boca, a pus la dispoziţia şcolii din acest sat, pentru donaţiile destinate micuţilor din Cioca Boca, un cont bancar creat special. Titularul este "Şcoala Profesională Nicolae Bălăuţă Şcheia", iar numărul contului este: RO45BRDE240SV43856642400, deschis la BRD Iaşi.

Lista onorabilă a donatorilor