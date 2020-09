UMF a început ieri anul universitar: studenţii merg şi anul acesta în spitale, dar în grupe mici

Soluţia hibridă de la UMF este una simplă: toate cursurile vor avea loc online, iar activitatea practică va avea loc faţă în faţă, în funcţie de un orar stabilit diferenţiat pentru toate specializările universităţii. În ceea ce priveşte activitatea online, aceasta se va desfăşura pe platforma Microsoft Teams, iar instruirea studenţilor va fi realizată în luna octombrie de departamentul IT şi la începutul fiecare discipline la prima oră practică. „Activităţile practice se vor desfăşura onsite la acele discipline unde dezvoltarea abilităţilor, însuşirea unei practici/metode este absolut necesară şi obligatorie. Stabilirea acestora este sarcina decanului în colaborare cu prorectorii răspunzători de activitatea didactică”, au precizat reprezentanţii UMF Iaşi.

Studenţii trebuie să poartă măşti în timpul cursurilor, pe care şi le asigură singuri, UMF va pune la dispoziţie dezinfectanţi şi între fiecare două activităţi va asigura 20 de minute pentru dezinfecţie, prioritatea pentru activitatea în amfiteatre având-o disciplinele clinice. Activitatea de seminar se va desfăşura exclusiv online, referatele şi restul materialelor susţinute în cadrul activităţii vor fi transmise online profesorilor, iar orele de educaţie fizică vor fi efectuate în aer liber. Studenţii vor avea şi stagii clinici propriu-zise pe care le vor efectua la spitale, dar numărul unei grupe va fi de maximum o treime din numărul total de studenţi aflaţi în stagiul respectiv.

Studenţii se vor echipa corespunzător, iar şefii de grupă / an, au obligaţia de a face un triaj epidemiologic minimal în care să verifice dacă există sau nu simptome respiratorii sau stări febrile. „Deşi COVID-19 continuă să fie o sursă de îngrijorare la nivel naţional şi la nivel mondial, suntem pregătiţi să deschidem noul an universitar. La fel ca multe alte aspecte ale vieţii noastre în prezent, acest an universitar va fi diferit. Nu va fi momentul de revedere cu care suntem obişnuiţi, nu ne vom putea îmbrăţişa sau strânge mâna de «bun venit» sau «mă bucur să vă revăd». Nu vom putea să ne adunăm în număr mare în toate spaţiile noastre preferate. În tot ceea ce facem, va trebui să fim atenţi la distanţa fizică şi va trebui să purtăm măşti. Dar, în comparaţie cu pierderea unui an de oportunitate de a avansa în misiunea noastră de educaţie şi cercetare, găsirea unei modalităţi de a continua în acest mediu este doar o parte din ceea ce defineşte Universitatea noastră şi comunitatea sa”, a declarat prof.dr. Viorel Scripcariu într-un discurs publicat pe pagina UMF cu ocazia începerii anului universitar.