Ortopedul Paul Botez, obligat de justiţie să recunoască un copil

Doctorul de la Spitalul de Recuperare a fost obligat, printr-o sentinţă judecătorească ce a rămas definitivă pe 15 septembrie, să recunoască un copil de şapte ani pe care l-a conceput cu Elena Sînzianu, o femeie de 36 de ani ce l-ar fi cunoscut pe Botez în timpul unui consult medical. „Constată că pârâtul Botez Paul este tatăl reclamantului Sînzianu Paul. Încuviinţează ca reclamantul Sînzianu Paul să poarte numele de familie al tatălui, acela de «Botez». Dispune efectuarea menţiunilor corespunză­toa­re pe actul de naştere al reclamantului după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe civile“, au arătat judecătorii. Instanţa l-a mai obligat pe Paul Botez să achite o pensie de între­ţinere reprezentând o şesime din ve­niturile lunare ale medicului. Pensia lunară va trebui plătită de Botez până ce Paul Sînzianu, acum în vârstă de şapte ani, va împlini vârsta majoratului.

Ce conţinea plângerea

Potrivit acţiunii de chemare în judecată, Elena Sînzianu l-ar fi cunoscut pe Paul Botez pe 12 mai 2008, cu ocazia unei intervenţii chi­rurgicale la un picior. Ulterior, mai susţine ea, medicul Botez s-ar fi arătat dispus să se deplaseze la domiciliul femeii, pentru a o consulta. Femeia susţine că între ea şi medicul Botez ar fi început atunci o relaţie amoroasă, concretizată la începutul lunii ianuarie 2009, spune ea, prin concepţia unui copil. „Precizez că nu cunoşteam că pârâtul este căsătorit, atunci aflând acest lucru. Pârâtul nu a fost de acord cu sarcina, nu m-a susţinut în această perioadă, având o atitudine foarte distantă. Nici chiar în perioada sarcinii, când am fost din nou la control cu piciorul, acesta nu a înţeles să vorbească cu mine, ignorându-mă total“, a mai precizat Elena Sînzianu.

Ieşeanca menţionează că Paul Botez ar fi fost singurul bărbat cu care a întreţinut raporturi intime în perioada concepţiei copilului. De asemenea, femeia mai susţine că Paul Botez ar fi refuzat să recunoască băiatul, dar că i-ar fi spus că „va avea grijă de el.“ Paul Botez nu a răspuns ieri la telefon pentru a-şi expune punctul de vedere. În actele depuse la dosar, el a spus că a fost „simplu amic“ cu Elena Sîn­zianu. „Este adevărat că în anul 2008 am cunoscut-o pe Sînzianu Elena cu ocazia unei intervenţii chirurgicale pe care am efectuat-o. De asemenea, este adevărat că aceasta a revenit de mai multe ori la cabinet pentru control şi că, astfel, am devenit simpli amici, însă nimic mai mult decât atât“, a spus Paul Botez, potrivit documentului citat.