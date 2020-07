COVID: "Atenție la aerul condiționat din mașină când mergeți prin oraș”. Avertismentul lui Carmen Dorobăț

641 de noi cazuri de infecţie cu SARS COV2 la nivel de ţară, dintre care doar 10 la Iaşi. De altfel, în ultima săptămână , la nivelul judeţului media a fost de 6 noi infectări pe zi. Aceasta arată cifrele oficiale. În schimb, nu aceeaşi situaţie se întâlneşte şi în celelalte judeţe ale Regiunii Nord-Est, cum ar fi Suceava, Neamţ, Botoşani. Mulţi dintre pacienţii depistaţi în judeţele vecine ajung la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, unde la ultima gardă numărul internărilor s-a dublat. Ieri, la Spitalul de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva” se aflau 114 pacienţi confirmaţi, iar 70 de locuri erau libere. La Terapie Intensivă în schimb existau cinci paturi libere, din cele nouă existente. „Trebuie să subliniem că ieri, spre deosebire de celelalte gărzi, numărul pacienţilor internaţi s-a dublat. Am avut 24 de internări. În acelaşi timp, nu am avut externări la cerere. De altfel, la cei peste 100 de pacienţi cât am avut în permanenţă pe spital, din momentul modificărilor aduse de decizia Curţii Constituţionale şi până acum, numărul externaţilor la cerere a fost sub 10. Pacienţii au înţeles şi au cerut să rămână în primul rând pentru a-şi proteja familia”, a subliniat Carmen Dorobăţ, managerul unităţii.

În acelaşi timp, dat fiind perioada concediilor, spitalul a decis efectuarea testelor RL PCR la cerere. Testul costă 290 de lei, iar rezultatul este gata în 24 de ore. Până acum au fost fost luate şi prelucrate 13 astfel de probe, alţi 14 ieşeni fiind programaţi la testare astăzi. Conducerea spitalului a atras atenţia că, dat fiind faptul că unitatea deserveşte întreaga populaţie din Moldova ca patologie Covid 19, cei care doresc să facă testul trebuie să solicite telefonic o programare pentru aceasta. De asemenea, în plin sezon estival, specialiştii atrag atenţia asupra condiţiile din mijloacele de transport cu care călătorim, dar şi zonele pe care ni le alegem pentru a ne petrece vacanţa, recomandând zone cât mai puţin poluate. “Au apărut deja în spaţiul public comentarii în ceea ce priveşte transmiterea virusului prin particulele de praf. Este o transmitere logică, pentru că vorbim de un virus care se transmite prin aer, prin acele picături infirme de salivă. Este clar că, într-o atmosferă poluată, aceste particule infime sunt preluate de particulele de praf, care devin particule infectante. De aceea, atrag atenţia şi asupra aerului condiţionat din maşină, mai ales când circulăm folosind aerul din afară”, a adăugat Carmen Dorobăţ.