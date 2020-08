Dosarul “Regelui betoanelor”: iată toate calculele DIICOT leu cu leu. Conturile lui Zămosteanu, blocate

După o zi şi o noapte cu mari emoţii, Curtea de Apel Iaşi a anunţat ieri, în jurul orei 15, decizia privind măsurile preventive impuse în dosarul în care cap de afiş este milionarul ieşean Cristin Zămosteanu. Completul format din judecătorii Adrian Chiriac şi Maricica Mititelu a decis ca omul de afaceri să rămână în spatele gratiilor pentru cel puţin 30 de zile. Aceeaşi decizie a fost luată şi în cazul celor doi angajaţi ai lui Zămosteanu, Aura Pârvu - ex-inspector la ANAF, şi Ovidiu Creţu. Între timp, fosta soţie a lui Cristin Zămosteanu, Oana Zămosteanu, a formulat şi ea o plângere împotriva măsurii controlului judiciar, ce a fost impusă împotriva sa de procurorul de caz, Daniel Horodniceanu, pe 28 iulie. Plângerea femeii, depusă la Tribunal, nu a putut însă fi soluţionată deoarece dosarul s-a aflat până ieri la Curtea de Apel Iaşi.

Cum s-a calculat prejudiciul

Între timp, “Ziarul de Iaşi” a obţinut noi date, în exclusivitate, din acest dosar ce a zguduit din temelii mediul de afaceri local, dar şi cel administrativ. Potrivit unor surse juridice, conturile bancare personale ale omului de afaceri Cristin Zămosteanu şi ale firmei M.Chim, sub care acesta desfăşura cea mai mare parte a afacerilor, se află sub sechestru. Măsura asiguratorie a fost dispusă în baza prejudiciului preliminar calculat de DIICOT în acest dosar, şi anume 12 milioane de euro, bani cu care ar fi fost prejudiciat bugetul de stat. Pentru a calcula prejudiciul, în această etapă a anchetei, procurorul de caz a folosit date adunate de un specialist fiscal desemnat în cadrul investigaţiei. În referatul de arestare preventivă ajuns la instanţă apare un pasaj din care reiese că, până la momentul trimiterii în judecată, e posibil ca valoarea prejudiciului să se schimbe. “Concluziile specialistului sunt doar parţiale, şi sunt bazate pe documentele avute la dispoziţie. E cert însă faptul că sumele descoperite de specialist ca urmare a verificărilor transferurilor de active din conturile societăţilor (în special SC M.Chim SRL) în conturile personale ale inculpaţilor (în special ale inc. Zămosteanu) vor fi substanţial mai mari în urma unei expertize”, se arată în documentul citat.

FOTO: Procuror Daniel Horodniceanu

Raportul de constatare ce stă la baza calculului prejudiciului a fost întocmit de specialistul DIICOT cu mult înainte de reţinerea propriu-zisă: pe 9 iulie. Descrierea concretă a prejudiciului, conform referatului de arestare, este următoarea: “Până în prezent, prejudiciul este estimat la aproximativ 12.000.000 euro, reprezentând TVA rambursat ilegal (către persoana fizică Zămosteanu Cristin), însuşirea c/val. apartamentelor şi a profitului obţinut din revânzarea de apartamente prin interpunerea PFI între societate şi clienţi şi impozit pe profit, revânzarea supraevaluată a imobilelor de la PFI Zămosteanu Cristin către SC M. Chim SRL Iaşi, sumă rezultată din săvârşirea infracţiunilor de delapidare, folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii, rambursări ilegale de TVA, spălare de bani comise de către liderul şi membrii grupării.”

1,1 milioane de euro din prejudiciu e reprezentat de diferenţa (profitul) obţinută prin revânzarea a 92 de apartamente pe persoană fizică. În această schemă, statul ar fi fost păcălit aducându-i-se un prejudiciu de 751.532 de lei. În continuare, o altă felie din prejudiciu este cea aferentă terenului din zona Teatrului, pe locul Liceului Vasile Pavelcu, pe care Zămosteanu ar fi vrut să îl ofere la schimb Primăriei Iaşi. În contabilitatea M. Chim, acel contract comercial a fost trecut ca având o valoarea de 23,1 milioane de lei, preţ umflat, consideră DIICOT, în condiţiile în care, în decembrie 2014, proprietatea fusese cumpărată cu 7,24 de milioane de lei, iar în 2018, Primăria evaluase terenul la 2,8 milioane de euro. În acest fel, diminuându-şi profitul la firmă, Zămosteanu şi-ar fi însuşit, consideră DIICOT, 15.915.215 de lei.

O sumă de 1,2 milioane de lei din prejudiciu este reprezentată de rambursarea de TVA solicitată de Cristin Zămosteanu, în calitate de persoană fizică, pentru cele 92 de apartamente de la M.Chim.

Sume reciclate: 10 milioane de euro

Pentru vânzarea apartamentelor construite de firmă, Zămosteanu nu ar fi declarat valoarea reală de vânzare şi a încasat, astfel, 18,62 de milioane de lei, spun anchetatorii. În fine, DIICOT susţine că milionarul ieşean “a creat circuite financiare cu susţinerea membrilor grupului infracţional organizat şi folosindu-se de toate societăţile comerciale controlate pentru a recicla şi introduce în circuitul civil sumele rezultate din săvârşirea infracţiunilor de delapidare, evaziune fiscală şi folosirea cu rea-credinţă a bunurilor şi creditului societăţii prin operaţiuni de creditări societate, împrumuturi, achiziţii de bunuri imobile (clădiri/imobile) şi autoturisme de lux, valoarea sumelor reciclate fiind de 47.643.401”, se mai arată în referatul de arestare ajuns pe masa judecătorilor.

Puzzle-ul judiciar descris în referatul de arestare al DIICOT pare a conţine, spun sursele, doar ingineriile financiare presupus a fi fost orchestrate de Zămosteanu. Nu e exclus ca, atunci când DIICOT va solicita prelungirea arestării în acest caz, peste aproximativ trei săptămâni, dosarul să fie completat şI cu alte infracţiuni. Apărătorii lui Cristin Zămosteanu nu au comentat acuzaţiile DIICOT sau decizia de ieri a instanţei.