COMUNICAT DE PRESĂ

Miercuri, 27 ianuarie 2021, a avut loc un eveniment online dedicat ediției în limba germană a romanului Dimineață pierdută/ Verlorener Morgen de Gabriela Adameșteanu, cu participarea autoarei și a traducătoarei volumului, Eva Ruth Wemme.

Verlorener Morgen a fost prilejul unei lecturi comentate, în limbile română şi germană, a cărei moderator a fost Enikő Dácz, director adjunct al Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas. Evenimentul poate fi vizionat aici.

Dimineață pierdută a apărut în limba română în 11 ediții, dintre care opt la Polirom, și este unul dintre cele mai premiate și mai citite romane din literatura română contemporană, cu numeroase traduceri la edituri de prestigiu.

Verlorener Morgen a apărut în decembrie 2018 la editura germană Aufbau, în colecția de cărți clasic-moderne „Die Andere Bibliothek”, în traducerea Evei Ruth Wemme, care a fost dinstinsă cu Premiul pentru Traducere la Târgul de carte de la Leipzig, 2019.

Verlorener Morgen este cea de-a treia traducere din opera autoarei în spaţiul de expresie germană, după Der Gleiche Weg an jedem Tag (Drumul egal al fiecărei zile), Schöffling, 2013, și Begegnung (Întîlnirea), Wieser, 2018. În mai 2021, îi va apărea și romanul Provizorat/ Provisorium der Liebe (Polirom, cinci ediții), de asemenea la editura Aufbau, în traducerea Evei Ruth Wemme.

Dimineață pierdută s-a aflat pe lista recomandărilor de lectură pentru vara anului 2020 a Consiliului European, listă iniţiată de Biblioteca Consiliului European şi fosta Preşedinţie a Croaţiei la Consiliul Uniunii Europene, sub titlul „Cititori ai Europei. Listă de lectură”.

Evenimentul a fost organizat de Universitatea Leopold-Franzens din Innsbruck (parte dintr-un proiect al profesorului Kurt Scharr, care are un curs despre Europa de Sud-Est la Institut für Geschichtswissenschaften & Europäische Ethnologie ale universității și care organizează în fiecare semestru, în colaborare cu Dr. Eniko Dacz – la Innsbruck (Literaturhaus am Inn) și München (Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas) – lecturi din opera unor autori recent publicați), Şcoala doctorală „Austrian Studies”, Literaturhaus am Inn, Institutul pentru cultura şi istoria comunităţilor germanice din sud-estul Europei de pe lîngă Universitatea Ludwig Maximilian din München, în parteneriat cu Ambasada Austriei la Bucureşti şi Forumul Cultural Austriac.