Fostul director de campanie al lui Trump Brad Parscale, spitalizat după ce încearcă să se sinucidă

Brad Parscale - un personaj impozant şi cunoscut prin faptul că vorbeşte deschis - a fost înlocuit în funcţie, cu patru luni înainte de alegerile prezidenţiale, în contextul în care Donald Trump scădea în sondaje. Poliţişti au fost chemaţi telefonic la domiciliul unui ”bărbat înarmat care încerca să se sinucidă”, a declarat la CNN o poliţistă de la Fort Lauderdale, în Florida, DeAnna Greenlaw.

Bărbatul a fost identificat ulterior ca fiind Brad Parscale de către poliţişti, are au precizat că soţia sa a sunat la poliţie. Soţia lui Parscale a declarat că soţul său era ”înarmat, că are acces la mai multe arme de foc din reşedinţa lor şi că acesta ameninţa să-şi facă rău”, a precizat Greenlaw.

Fostul director de campanie al lui Trump s-a predat rapid poliţiştilor din Florida, un stat în care o lege permite detenţia temporară a persoanelor atinse de boli mentale. Parscale a fost demis din funcţie în urma unui miting de campanie al lui Donald Trump la Tulsa, în Oklahoma, larg criticat, atât din cauza participării slabe la reuniune, cât şi din cauza discursului dezlânat al preşedintelui.

Brad Parscale a rămas, însă, un membru important al echipei de campanie a miliardarului republican. ”Brad Parscale este un membru al familiei noastre şi noi îl iubim toţi. Sunem pregătiţi să-l susţinem pe el şi familia sa prin toate mijloacele”, a declarat pentru ziarul South Florida Sun Sentinel directorul de comunicare al campaniei lui Trump, Tim Murtaugh. ”Atacurile personale dezgustătoare ale democraţilor şi unor RINO (Republicans in name only, Republicani doar cu numele) nemulţumiţi au mers foarte departe şi lor ar trebui să le fie ruşine de ceea ce i-au făcut acestui om şi familiei sale”, a adăugat el.