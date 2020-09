Iohannis: Nu am discutat cu premierul despre posibile remanieri

Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, în conferinţa de presă, răspunzând unei întrebări legate de posibile remanieri în Guvern şi de nemulţumiri legate de miniştrii Educaţiei, Monica Anisie, şi Transporturilor, Lucian Bode, că nu face o evaluare a miniştrilor "nici în această seară, nici altădată".

"Asta este o activitate care e rezervată premierului, care îşi evaluează echipa atunci când va considera. Povestea cu nemulţumirile şi remanierile e o poveste simplă de campanie. Nu ştiu ce surse aveţi, eu nu am discutat cu premierul despre posibile remanieri, nemulţumiri, nici nu este cazul. Iar când premierul va decide să facă o schimbare în Guvern, atunci probabil premierul îmi va spune acest lucru. Dar nu s-a discutat şi nu este o temă. Situaţia e aşa de complicată şi de neobişnuită încât lucrurile au fost greu de rezolvat şi am ajuns să ne pregătim pentru ziua de luni, când începe şcoala, şi mii şi mii de şcoli sunt pregătite, părinţii abia aşteaptă să înceapă şcoala, cu toate că am avut condiţii vitrege cum nu am avut niciodată de la Revoluţie încoace", a declarat Iohannis.