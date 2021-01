Tabloul unui pictor născut în Iaşi, printre cele mai scumpe opere româneşti în 2020

Nici în 2020, un an marcat de pandemia de Covid-19, operele sale nu au prezentat mai puţin interes. Datele casei de licitaţii Artmark arată că în topul celor mai scumpe opere de artă ale românilor în licitaţiile internaţionale, primele patru poziţii sunt ocupate de Ghenie, picturile sale având preţuri ce variază între 2,6 şi 5 milioane de euro, scrie zf.ro.

Pe poziţiile următoare se află Rubin Reuven, Arthur Segal şi Victor Brauner, dar sumele plătite de cumpărători pentru operele lor sunt de 10-20 de ori mai mici, mai exact variază între 160.000 şi 200.000 de euro.

1. Adrian Ghenie (născut Baia Mare, 1977) - "The Lidless Eye" - 5.039.990 euro (Licitaţie Sotheby’s Honk Kong, 6 octombrie)

2. Adrian Ghenie - "The Arrival" - 4.149.810 euro (Licitaţie Sotheby’s Londra, 11 februarie)

3. Adrian Ghenie - "On the Road to Tarascon 2" - 3.195.500 euro (Licitaţie Christie’s Hong Kong, 10 iulie)

4. Adrian Ghenie - "Piefight Interior" - 2.603.813 euro (Licitatie Sotheby’s Londra, 21 octombrie)

5. Rubin Reuven (născut Galaţi, 1893) - "Seder Scene" - 205.651 euro (Licitaţie Sotheby’s New York, 14 decembrie)

6. Arthur Segal (născut Iaşi, 1875) - "Komposition" - 200.244 euro (Licitaţie Chiristie’s Londra, 6 februarie)

7. Victor Brauner (născut Piatra Neamţ, 1903) - "L‘attente" – 200.000 euro (Licitaţie Sotheby’s Milano, 27 noiembrie)

8. Victor Brauner - "Regard du diamant" - 160.000 euro (Licitaţie Sotheby’s Paris, 21 octombrie)

Arthur Segal este un pictor care s-a născut la Iaşi, din părinţi evrei, şi a studiat în Germania, Italia şi Franţa.