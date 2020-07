Virusul l-a lovit pe Dan Petrescu

Antrenorul campioanei României, CFR Cluj, Dan Petrescu, a fost testat pozitiv cu virsusul Sars-CoV-2, fiind al 13-lea membru al clubului în această situaţie. Din cele 13 cazuri, trei au ieşit negative la al doilea test. Primul caz pozitiv a fost înregistrat la 19 iulie, iar meciul din aceeaşi zi cu FCSB a fost amânat. Echipa clujeană se află izolată la Mogoşoaia, iar antrenorul a fost mutat într-un spital din Cluj

Conform secretarului general al LPF, Justin Ştefan, jucătorii şi staff-ul tehnic al echipei CFR Cluj urmează să efectueze un alt test joi, după care urmează să se ia o decizie privind reprogramarea meciurilor: „La CFR Cluj aşteptăm retestarea tuturor componenţilor şi staff-ului tehnic în 23 iulie, la 5 zile după prima testare pozitivă care s-a petrecut în cadrul clubului. Apoi, după această testare vom vedea ce se va întâmpla cu meciurile”, a spus Ştefan

În acelaşi timp, FC Dinamo a confirmat, ieri, 19 cazuri de infectare cu noul coronavirus din cadrul clubului, dintre care 18 jucători. FC Dinamo Bucureşti a anunţat în această dimineaţă Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) că încă şapte jucători au fost confirmaţi pozitiv la testul Real Time PCR pentru diagnosticarea Covid-19. „În urma retestării după perioada de izolare au fost depistaţi pozitiv încă şapte jucători din cadrul lotului”, a declarat medicul Liviu Bătineanu, pentru site-ul oficial al clubului. Gsp.ro a scris,ieri că numărul de cazuri pozitive cu noul coronavirus din lotul şi staff-ul echipei Dinamo a ajuns la 21, dintre care 18 jucători. La ultimul test, efectuat marţi, au fost înregistrate şapte cazuri pozitive, toţi jucători: Ionuţ Şerban, Marco Ehamnn, Andreas Mihaiu, Valentin Borcea, Mihai Neicuţescu, Daniel Popa şi Robert Moldoveanu. La 16 iulie, au fost înregistrate primele şase cazuri de infectare cu Sars-CoV-2 la Dinamo, Filip Mrzljak, Ricardo Grigore, Mihai Popescu, Ştefan Fara, Alexandru Răuţă şi Vali Lazăr.De atunci, au mai fost testaţi pozitiv Andrei Sin, Diego Fabbrini, Aleksander Mitrovic, Dan Tălmaciu, Mattia Montini şi trei persoane din staff-ul tehnic şi cel administrativ, potrivit gsp.ro. Secretarul general al LPF, Justin Ştefan, a precizat că liga nu poate reprograma meciurile echipei Dinamo înainte de finalizarea anchetei epidemiologice. „În momentul de faţă, la Dinamo continuă ancheta epidemiologică, asta înseamnă că până la momentul terminării anchetei epidemiologice nu putem să programăm echipa în competiţie”

Dinamo, care ocupă locul 7 în play-out, penultimul, mai are de jucat şapte meciuri din acest sezon. Clubul din Şoseaua Ştefan cel Mare a mai avut un caz pozitiv, înaintea reluării sezonului, la 12 iunie, motiv pentru care au fost amânate două meciuri ale „alb-roşilor, cu Chindia Târgovişte şi FC Hermannstadt.

Se mai încheie campionatul?

În ciuda presiunilor tot mai mari ale cluburilor care doresc îngheţarea campionatului, deşi apar scenarii, chiar din preajma LPF, care prevăd ierarhizări artificiale, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Ştefan, a declarat că exclude suspendarea Ligii I înainte de final din cauza apariţiei numeroaselor cazuri de coronavirus, subliniind faptul că terminarea campionatului pe teren constituie un obiectiv important pentru LPF. „Refuz să accept că, doar pentru că are notorietate, fotbalul trebuie arătat cu degetul sau trebuie readus într-o stare de urgenţă. România trebuie să meargă mai departe şi aşa trebuie să se întâmple şi cu fotbalul. Sub nicio formă nu luăm în calcul suspendarea campionatului. Aşa cum a recomandat şi UEFA din luna aprilie, competiţiile trebuie terminate pe teren. Pe 3 august trebuie să comunicăm echipele participante în cupele europene. E normal ca aceste echipe să fie decise confirm competiţiei sportive. Pentru noi să terminăm această competiţie pe teren este un obiectiv foarte important”, a declarat Ştefan la Digi24. „Am recomandat tuturor cluburilor să intre într-o autoizolare la domiciliu, să se deplaseze doar la antrenamente şi meciuri. Vom vedea dacă va fi nevoie de măsuri suplimentare”, a mai spus Justin Ştefan.