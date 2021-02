Zilnic, la Urgențe, este depistat câte un caz de cancer: "Este ceva fără precedent"

Mulţi tineri află, astfel, că au o boală gravă la care nici nu se gândeau. " Am avut ieri o pacientă de 29 de ani la care am diagnosticat o leucemie acută, o boală neoplazică severă, care are însă tratament. După efectuarea testului RT PCR, am dirijat-o spre IRO", arată dr. Diana Cimpoeşu, coordonator UPU. Pe de altă parte, la Institutul Regional de Oncologie ajung bolnavi de cancer în stadii terminale pentru care nu se mai poate face nimic. "Ceea ce am văzut în ultimul an este ceva fără precedent pentru noi. Este o modificare dramatică a numărului de pacienţi care ajung în stadii extrem de avansate", afirmă dr. Gabriel Dimofte, directorul medical al IRO