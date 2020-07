Textul pe care vi-l propun astăzi, în ciuda faptului că e grupat sub un alt titlu, reprezintă ultima parte a seriei Cea mai eficientă cale rutieră rapidă a moldovenilor către vest. A8 vs. A13. Am realizat această schimbare de titlu, deoarece de câteva zile în mediul virtual e activ un site - https://adoptadrummoldova.ro/ - realizat de către Asociaţia Mişcarea pentru Dezvoltarea Moldovei (MDM), în cadrul proiectului Adoptă un drum în Moldova, una dintre cele trei propuneri alese pentru a fi finanţate în cadrul apelului de proiecte 2019 al Fondului pentru Inovare Civică, componenta inovare civică, aşa cum scrie şi pe platforma online.