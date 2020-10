Caz şocant: "Când au luat sicriul şi au ieşit pe uşă a fost îngrozitor. Am urlat de durere!"

Ziua de luni, 5 octombrie 2020, a fost una tragică pentru familia Dobrilă. Erika a privit neputincioasă cum soţul ei se stinge fără să poată face nimic. Nici salvatorii alertaţi prin 112 n-au putut să-l mai ţină în viaţă pe Ioan Dobrilă. Au urmat clipe dureroase pentru Erika Dobrilă, care au culminat cu lipsa ei de la înmormântarea soţului din cauza izolării la domiciliu.

Tragedia familiei

Femeia a fost testată la sfârşitul lunii septembrie a.c., şi a fost confirmată pozitiv. De atunci DSP a impus familiei să rămână izolată la domiciliu. N-au mai ieşit din casă cu toate că erau asimptomatici.

Primul contact cu exteriorul a fost abia luni, 5 octombrie 2020, în jurul orei 13.00, când bărbatul a început să respire tot mai greu. Soţia speriată a sunat la 112 şi a cerut ajutor. La faţa locului a ajuns un echipaj medical de la Serviciul de Ambulanţă Victoria, însă bărbatul a intrat în stop cardio-respirator. Conform protocolului i s-au aplicat manevre de resuscitare însă fără rezultat.

Din păcate bărbatul a fost declarat decedat. La faţa locului au ajuns şi reprezentanţi de la Poliţia Victoria şi de la Medicină Legală Făgăraş, dar soţia a decis ca trupul neînsufleţit al soţului ei să rămână în apartament şi s-a apelat la o firmă de servicii funebre care a sigilat sicriul. Marţi, 6 octombrie 2020, în jurul orei orei 13.00, corpul neînsufleţit al bărbatului a fost transportat în satul Arpaşul de Sus , unde a avut loc înmormântarea. Procedura de înmormântare a fost rapidă, dar soţia nu a putut participa la slujba de înmormântare. ,,Nu îmi vine să cred că a decedat. Analizele şi investigaţiile medicale de la ultimul control medical au fost bune, nu ştiu ce s-a întâmplat” a spus Erika Dobrilă.

Fiind un caz special, la domiciliul familiei Dobrilă au ajuns poliţiştii şi angajaţii firmei de servicii funerare.

,,Poliţiştii m-au întrebat dacă depun sicriul la capelă sau rămâne acasă. Nu am vrut să-l ducă la capelă pentru că eu eram la izolare şi nu puteam să fiu lângă el. Am vrut să fie lângă mine, să-mi petrec ultima noapte alături de el. Am stat pe fotoliu lângă sicriu, m-am rugat, am plâns şi mi-am adus aminte de clipele petrecute împreună. A doua zi a venit momentul când angajaţii firmei de servicii funerare au ajuns din nou în apartamentul nostru. Momentul respectiv a fost cel mai greu pentru mine. Când au luat sicriul şi au ieşit pe uşă a fost îngrozitor. Îmi pare rău că nu mi-am putut conduce soţul pe ultimul drum. Am urlat de durere! Un verişor din partea soţului a filmat înmormântarea şi prin intermediul acesteia, pot să spun că am fost lângă el. Și cumnata mea din Spania a participat la slujba de înmormântare ca şi mine, tot în direct. Aceste clipe nu le voi uita, acest om a fost totul pentru mine, nu ştiu ce o să fac fără el” a mai spus femeia.

