„Agricultura este un sector strategic. Fără hrană, omul moare!”, atrag atenţia reprezentanţii Alianţei pentru Agricultură şi Cooperare, din care fac parte mai multe organizaţii, printre care Asociaţia Producătorilor de Porumb din România şi Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România. Inginerul agronom Radu Dumitraşcu, un agricultor ieşean din comuna Golăieşti care dispune în zonă de o suprafaţă de circa 260 de hectare, arată că se face o mare nedreptate faţă de producătorii agricoli prin nerespectarea promisiunilor de către Guvern.

„Nu avem nicio sumă prinsă la buget. Cred că vom merge zilele viitoare să protestăm la Bucureşti, am primit şi aviz favorabil de la primăria Capitalei. Este inadmisibil. Au fost comisii de evaluare a calamităţii de secetă, care au indicat un procent de pierderi de 90%, şi noi nu primim niciun ban de la stat. Măcar o sumă, să acoperim o parte din pierderi, să nu credeţi că pe noi ne-a scutit cineva de plata impozitelor şi a taxelor, pe toate le-am plătit. Suntem corecţi faţă de stat, ne-a cerut tot ceea am avut noi de dat, chiar dacă am avut un an dificil anul trecut, dar ei nu ne ajută cu nimic. Din punctul meu de vedere, dacă se continuă aşa, adică dacă şi anul acesta va fi ca anul trecut, doi ani nu ai cum să îi depăşeşti. Mă întreb unde se va ajunge”, ne-a declarat Radu Dumitraşcu. De altfel, zeci de fermieri care îşi puneau mari speranţe în aceşti bani, fiind practic singura lor şansă de a-şi salva afacerile, au protestat încă de ieri în faţa MADR. Ei au avut pancarte cu mesaje precum „Oros, respectă-ţi cuvântul dat” şi „Nu puneţi lacătul pe poarta fermei”. Chiar dacă au fost precipitaţii în ultimele luni, în zonele calamitate abia s-a refăcut 20-30% din deficitul hidric creat în ultimul an. Este foarte puţin probabil ca acesta să se refacă şi să se ajungă către un an aproape de normal, spun fermierii.

„Cunoaştem cu toţii că, pentru ca fermierii afectaţi de seceta 2020 să intre pe profit este nevoie de circa 3 ani agricoli normali din punct de vedere agroclimatic şi ca recolte/venituri obţinute”, accentuează Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare. „Cât priveşte anul acesta agricol, deocamdată să spunem că suntem în parametri. La momentul actual administrăm îngrăşăminte la culturile de toamnă, de pregătit încă nu se poate, vom începe pe la mijlocul lunii martie să pregătim terenul, în funcţie de cum se usucă. Am avut un deficit de aproape 380 de litri, în zona noastră cam 230 de litri din septembrie, în primul strat este apă relativ suficientă, dar deficitul încă nu s-a acoperit”, ne-a explicat Radu Dumitraşcu.