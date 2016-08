De ce a fost eliberat bărbatul din Iași care a violat de trei ori aceeaşi femeie

Judecătorii consideraseră că în cazul ieşeanului care a violat o bătrână, la mai puţin de 24 de ore după eliberare, „scopul educativ al pedepsei a fost atins“.

Judecătorii care au lăsat în libertate un violator ce a recidivat imediat după liberarea condiţionată îşi motivează decizia luată în mai puţin de două pagini, în conţinutul cărora sunt inserate doar câteva propoziţii referitoare la reintegrarea deţinutului. Zilele trecute, „Ziarul de Iaşi“ v-a prezentat cazul ieşeanului Viorel Postolache, arestat de judecătorii ieşeni pentru că, imediat după ce a părăsit penitenciarul, - unde a ajuns după ce a fost condamnat la 4 ani pentru tentativă la viol -, a mers la aceeaşi victimă pe care o abuzase sexual în urmă cu 2 ani şi jumătate şi a violat-o. Postolache o mai violase pe aceeaşi victimă, o femeie de 60 de ani, şi în urmă cu 8 ani.

Magistraţii Judecătoriei Oneşti, care l-au trimis în libertate pe Postolache la începutul acestei luni, au formulat o motivare insipidă, lipsită de argumente concrete privind reintegrarea deţinutului şi bazată doar pe cifrele care îl făceau pe violator eligibil pentru liberare. E o cutumă a sistemului, care arareori se pleacă asupra evaluării psihologice a deţinutului ce se prezintă în faţa comisiei de liberare, luând în calcul doar îndeplinirea termenelor stabilite de lege.

„Scopul educativ al pedepsei a fost atins“

În cazul lui Viorel Postolache, inclusiv procurorul de şedinţă a fost de acord cu eliberarea condiţionată, considerând că acesta îndeplineşte condiţiile legale. Judecătorul de şedinţă a avut în faţă o documentaţie întocmită de comisia de specialitate a Penitenciarului Târgu Ocna, din care reieşea că Postolache a fost reintegrat în societate. De asemenea, cumulând numărul de zile de închisoare executate, la care au fost adăugate şi zilele de muncă, judecătorii au considerat că Postolache poate fi eliberat. „A avut o bună conduită concretizată în obţinerea a 8 recompense, nu a fost sancţionat disciplinar şi s-a implicat în participarea la mai multe programe educaţionale şi în activităţi productive. La momentul actual, instanţa apreciază că scopul educativ al pedepsei a fost atins, astfel că se poate dispune liberarea condamnatului înainte de executarea în întregime a acesteia“, au motivat judecătorii de la Oneşti.

Viol cu repetiţie

Viorel Postolache, zis „Somnea“, a fost arestat la începutul lunii august după ce, în prelabil, fusese reţinut de Parchetul de pe lângă Judecătorie. Procurorii precizează că Viorel Postolache a fost eliberat condiţionat din puşcărie pe 2 august. În noaptea de de 2 spre 3 august, ieşeanul a ajuns în acasă. Nici nu a apucat să îşi salute rudele pentru că, după ce şi-a lăsat bagajele, a plecat spre casa aceleiaşi femei pe care încercase să o violeze şi în 2014. „Inculpatul a pătruns în curte şi a intrat în interiorul locuinţei. Profitând de imposibilitatea victimei de a-şi exprima voinţa, pe fondul afecţiunii psihice a acesteia, inculpatul a întreţinut cu persoana vătămată un raport sexual. Când persoana vătămată a început să strige, inculpatul a părăsit în fugă locuinţa acesteia“, au precizat procurorii ieşeni.

Viorel Postolache a fost arestat pe 2 ianuarie 2014 şi condamnat în acelaşi an la patru ani de închisoare cu executare pentru tentativă de viol şi violare de domiciliu după ce a intrat în locuinţa aceleiaşi victime, încercând să o violeze. În 2008, Postolache a comis o faptă similară intrând fără drept şi violând aceeaşi femeie. Atunci, a primit şapte ani de închisoare. În cazul pedepselor sub 10 ani, Codul Penal prevede că liberarea condiţionată se poate admite după executare a două treimi din pedeapsă. O condiţie esenţială este însă cea de la punctul (c), a articolului 100 din Codul Penal: „instanţa are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat şi se poate reintegra în societate“.

