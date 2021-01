Cel mai bine plătit magistrat pensionar din Iaşi îşi poate cumpăra în fiecare lună o maşină nouă

O analiză realizată de „Ziarul de Iaşi“, în baza datelor oficiale furnizate de Casa de Pensii, arată că impactul bugetar anual produs de pensile foştilor magistraţi din judeţul Iaşi este de aproximativ 500.000 de euro pe lună, adică 6 milioane de euro pe an Cel mai bine plătit încasează 41.000 de lei brut, cât un Logan cu echipare mijlocie. In medie, un magistrat-pensionar ieşean primeşte „în mână“, lunar, 17.000 de lei. Cât 25 de pensionari „nespeciali“, care încasează pensia minimă.

Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) arată într-un răspuns oferit „Ziarului de Iaşi“ că, în prezent, în judeţul nostru există 125 de pensionari, foşti judecători sau procurori. Ex-magistraţii beneficiază de o pensie de serviciu stabilită prin Legea 303/2004, mai cunoscută în spaţiul public sub denumirea de „pensie specială“.

E vorba de o indemnizaţie calculată la 80% din ultimul salariu, inclusiv sporurile, şi nu pe principiul contributivităţii la sistemul de pensii, cum se calculează în cazul altor categorii profesionale. Iar pensia medie a unui fost procuror sau judecător nu este deloc de neglijat. „Pensia medie în cadrul acestei categorii de pensie de serviciu este de 18.981 de lei“, se arată în răspunsul remis ziarului de CNPP. Din această sumă brută se scade lunar impozitul de 10%, reieşind că media pensiilor celor 125 de foşti magistraţi ieşeni este de 17.000 de lei. Spre comparaţie, salariul net al preşedintelui României este, în prezent, de aproximativ 15.000 de lei.

Cine e pe primul loc?

Cea mai mare pensie a unui fost magistrat ieşean este, potrivit datelor furnizate de aceeaşi sursă, în valoare de 41.606 de lei brut. Nu a fost făcut public numele acestui fericit pensionar, însă potrivit unor surse ar fi vorba de un ieşean care ar mai avea o pensie de serviciu, pe lângă cea de magistrat. În contrapondere, cea mai mică indemnizaţie acordată în baza Legii 303/2004 este în valoare de 5.572 de lei brut, însă ea ajunge la urmaşul unui fost magistrat. „Plata Pensiilor de serviciu se suportă atât din Bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS), cât şi din Bugetul de stat (BS), astfel: pentru partea de pensie aferentă sistemului contributiv (calculată pe baza punctajului mediu anual) plata se realizează din Bugetul asigurărilor sociale de stat, iar diferenţa dintre pensia de serviciu (stabilită în conformitate cu legea specială) şi pensia aferentă din sistemul public de pensii se realizează din bugetul de stat“, ne-a transmis CNPP.

Cine mai încasează pensie de serviciu

În evidenţele Casei Judeţene de Pensii Iaşi mai există şi alte tipuri de pensii de serviciu. E vorba de 2 foşti parlamentari, 39 de persoane care au lucrat în aviaţia civilă din România, 23 care au lucrat la Curtea de Conturi şi 75 de grefieri. „Menţionăm că sistemele neintegrate sistemului public de pensii sunt: sistemele proprii de asigurări sociale ale cultelor recunoscute de lege, sistemul de pensii al avocaţilor, Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, a Ministerului Apărării Naţionale, respectiv a Serviciului Român de Informaţii“, a mai transmis CNPP.

În medie, potrivit datelor cumulate din surse publice, un fost poliţist încasează o pensie de 4.700 de lei, în fost militar de 3.800 de lei şi un fost angajat SRI de 5.000 de lei. Un fost aviator are o pensie medie de 10.000 de lei, în timp ce un ex-parlamentar de 4.500 de lei. Avocaţii pensionari au şi ei o pensie medie de 4.000 de lei, asemănătoare cu cea a grefierilor, care încasează în jur de 4.500 de lei. Foştii angajaţi de la Curtea de Conturi au o pensie medie de 7.800 de lei, iar foştii diplomaţi de 5.500 de lei. Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale a declarat, ieri, la Adevărul Live, că singurii care ar trebui să mai primească pensii speciale sunt, în opinia sa, foştii militari şi, eventual, poliţiştii. „Cred că ne trebuie un moment zero să discutăm de pensii pe principiu de contributivitate. Înţeleg situaţia celor din armată, plecând de la solde. Înţeleg că şi în privinţa poliţiştilor e chestiune similară. De ce nu e special un bibliotecar? Şi el inspiră praf. Vin de la Casele de pensii din Bucureşti şi am văzut că în arhivă era un praf de neimaginat. Cred că toate categoriile, cu excepţia Armatei, ar trebui să se întoarcă la principiul contributivităţii. Avem nişte decizii CCR însă“, a declarat ministrul.

