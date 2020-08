Circ politic în Palatul Roznovanu. Candidaţi de pe listele PNL au reprezentat PSD la şedinţa de CL!

Liberalii ieşeni şi-au depus ieri candidaturile la alegerile locale. Pe listele pentru Consiliul Local (CL) şi Consiliul Judeţean (CJ), nicio surpriză: trei actuali consilieri PSD vor prinde un nou mandat sprijiniţi de PNL în deliberativul local. Culmea, cu o oră înainte de a-şi depune candidatura din partea PNL, cei trei consilieri locali reprezentau PSD într-o şedinţă de CL. Niciunul dintre ei (Daniela Tăutu, Călin Scripcaru şi Traian Ciobotaru) nu a făcut gestul unei demisii de onoare deşi, peste noapte, au schimbat partidul doar pentru a rămâne într-o funcţie de „ales” local cu beneficiile de rigoare. După depunerea candidaturilor, primarul Mihai Chirica (candidat la un nou mandat, de data asta din partea PNL) şi ministrul Mediului Costel Alexe (candidat la funcţia de şef al CJ) au susţinut două monologuri pe pietonal, în faţa Primăriei, cu logistica acestei instituţii, deşi evenimentul era eminamente politic. Cei doi nu au vrut să răspundă la întrebări adresate de presă, Alexe precizând că „au fost doar declaraţii de presă” şi nu o conferinţă de presă. Ceva mai târziu, mai mulţi liberali, pe Facebook, distribuiau clipul video filmat în faţa Primăriei, cu monologurile celor doi, cu descrierea „conferinţă de presă”.

S-a confirmat: Chirica a impus consilieri PSD şi apropiaţi ai săi pe listele PNL

„Ziarul de Iaşi” a prezentat în ediţia de ieri, pe surse, locurile eligibile pentru CL şi CJ ale liberalilor, în condiţiile în care liderii PNL nu au vrut să facă publice numele lor, alaltăieri, după ce listele fuseseră stabilite în forurile de conducere. „Am vrut să menţinem suspansul”, a spus Alexe, întrebat ieri asupra acestui aspect, la momentul depunerii candidaturilor. În monologurile de pe pietonal, Chirica şi Alexe au susţinut că ei doi vor forma echipa politică care va aduce dezvoltare Iaşului. „Transmit un mesaj: am nevoie de echipă. Vreau o echipă de consilieri locali şi judeţeni alături de un preşedinte judeţean de la PNL, vreau să avem un dialog direct în Guvernul României, pentru asta am nevoie de această echipă. Faceţi asta pentru binele acestui oraş şi al acestui judeţ. Am nevoie de această echipă, altfel voi rămâne doar un nume, iar eu vreau să rămână faptă”, a spus Mihai Chirica, evenimentul fiind transmis în direct pe Facebook.

La rândul lui, ministrul Mediului, Costel Alexe, s-a arătat convins de faptul că anul 2020 este „timpul Iaşului”. „Diferenţa dintre noi şi echipa PNL (a vrut să spună, de fapt, PSD, n.r.) este că, noi, în doar câteva luni de guvernare, nu doar că am deblocat proiecte, ci avem şi rezultate concrete. PNL vine astăzi în faţa ieşenilor cu o echipă de consilieri municipali şi judeţeni de foarte bună calitate, oameni oneşti, oameni de bună-credinţă, oameni care pun interesul cetăţeanului înaintea interesului propriu”, a spus ministrul Mediului. El a adăugat că, în echipă cu primarul Chirica, toate proiectele ieşenilor vor fi prioritare. Şeful PNL Iaşi a invocat proiecte precum autostrăzile A7 şi A8, şoseaua de centură sau modernizarea Aeroportului Internaţional ca investiţii care vor fi prioritare pentru echipa Chirica – Alexe. „Consider că echipa Mihai Chirica - Costel Alexe este de departe cea mai omogenă, cea mai unită echipăşi cel mai important, este hotărâtă să schimbe faţa judeţului nostru”, a mai spus liderul liberal. În timpul monologurilor susţinute de către cei doi, la un moment dat a fost şi un incident minor: o femeie cu un copil mic de mână, auzind din boxele Primăriei alocuţiunile celor doi candidaţi, a răbufnit: „Hoţilor, sunteţi toţi nişte hoţi!”.

Momentul a fost speculat, ulterior, de primarul Chirica. „Voiam să nu trecem cu vederea disperarea acelei doamne cu copilul de mână. Gândiţi-vă ce este în sufletul ei, şi ce imagine au oamenii politici din România de astăzi. Asta ar trebui să ne îngrijoreze foarte mult, dacă aceşti oameni au ajuns să fie atât de disperaţi de clasa politică şi să nu vadă nicăieri o lumină. Asta înseamnă că este grav, că timp de 30 de ani România a mers pe un drum greşit. Asta înseamnă că trebuie să ne revenim o dată pentru totdeauna. Aceşti oameni au nevoie de noi, nu sunt duşmanii noştri, trebuie să fie prietenii noştri”, a comentat primarul Mihai Chirica. Actualul edil-şef al Iaşului a adăugat că el şi Alexe, alături de ceilalţi candidaţi, se vor sacrifica pentru ieşeni şi nu pentru „funcţiile noastre” ci „pentru o viaţă mai bună a ieşenilor”.

Pe listele PNL, primarul Chirica a impus, pe lângă cei trei consilieri PSD, doi apropiaţi ai săi (Daniel Şandru, fost potenţial candidat PLUS la şefia CJ şi Andrei Apreotesei – manager la Ateneu) şi alte trei persoane care, anterior, nu au făcut parte dintr-un partid politic.