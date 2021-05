INTERVIU ZDI: ”Trădătorul” USR Cezar Baciu explică de ce a votat bugetul lui Chirica

- De ce nu ai votat bugetul în primele două ședințe? De ce acum?

În prima ședință de buget, am avut probleme medicale și nu am putut fi prezent. La a doua ședință, în urma negocierilor cu grupul consilierilor PNL au mai fost acceptate unele amendamente, dar am considerat încă o dată că nu este suficient, noi cerusem mult mai mult decât au oferit. Acum, după ce am pus foarte bine în balanță tot ce se-ntâmplă în oraș, am ajuns la concluzia că nu pot să girez o criză politică doar din cauza unor orgolii. Înainte de ședință am primit foarte multe mesaje: de ce nu votăm bugetul? Suntem singurul oraș care nu are buget, de ce nu ajungem la un consens?

- Ce mesaj ai pentru cei care te consideră trădător?

Pentru cei care mă consideră trădător, nu am un mesaj anume, dar pot să le spun că nu am trădat partidul, și nu am trădat cetățenii municipiului Iași în fața cărora am depus un jurământ. Locul meu în Consiliul Local este ca un job, un loc de muncă asumat, conform legii. Am votat în conformitate cu jurământul pe care l-am depus.

- I-ai informat pe colegii tăi de partid că ai în plan votarea bugetului?

Nu i-am informat că urma să votez bugetul, am încercat să pun anterior acest lucru pe masa discuțiilor și am ajuns în punctul în care am fost refuzat din toate părțile, mă refer aici la toți colegii.

- Deci, ai încercat că creezi o discuție în partid pentru aprobarea bugetului?

Am încercat să creez o discuție încă de dinaintea negocierilor, chiar pe prima formă de buget, dar nu a fost acceptată. Acum, am votat bugetul pentru că a ajuns într-o formă acceptabilă.

- Ai primit ceva în schimbul votului favorabil pentru proiectul de buget?

Nu am primit absolut nimic în schimbul votului meu. Votul meu a fost în urma discuțiilor purtate alături de colegii din PNL, în urma cărora au fost adoptate majoritatea amendamentelor pe care le-am cerut, nu toate, într-adevăr, probabil se putea și mai bine, dar situația în care ne aflăm momentan și timpul scurs de la momentul în care trebuia aprobat bugetul, era prea mult, și nu am vrut să blocăm în continuare orașul: este cea mai gravă criză politică a Iașului după 1989.

- Au fost și alți consilieri USRPLUS care ar fi vrut să voteze bugetul dar asupra cărora au fost făcute presiuni să nu facă acest lucru?

Da, au fost cazuri când ni s-a impus nevotarea bugetului de către conducerea partidului, dar colegii mei au uitat un lucru foarte important: vă reamintesc, jurământul pe care l-am făcut în fața cetățenilor. Noi lucrăm după un jurământ care nu este o vorbă în vânt. Este o chestiune de asumare, iar faptul că, în urma presiunilor, ei nu au vrut să-și asume, nu este problema mea. Eu îmi asum tot ce am făcut, încă o dată vă spun, am votat bugetul într-o formă rezonabilă, știu că nu este mulțumitor pentru niciunul dintre partide, nici pentru PNL, nici pentru USR, nici PSD, nici PMP. Dar, majoritatea amendamentelor tuturor partidelor din CL au primit finanțare în acest buget și sperăm că vor fi puse în practică.

- Ce părere ai despre modul în care Cosette Chichirău conduce filiala locală? Există conflicte interne care nu ies încă la iveală în mod public?

Conflicte interne sunt. Cât despre modul de conducere a doamnei Cosette, nu aș vrea să comentez. Este președinta filialei județene și toate aceste probleme și discuții care apar în partid trebuie discutate și rezolvate în interiorul partidului. Nu putem să ne spălăm rufele în public pentru că oamenii sunt săturați de scandaluri.

- Aseară, birourile județene USR și PLUS au propus excluderea ta din partid...

100% voi contesta decizia de excludere, dacă va fi această decizie. Sunt de părere că nu am făcut nimic greșit, nu am trădat pe absolut nimeni, ci, din contră, am evitat o situație de criză politică la nivel de oraș.

- O ultimă întrebare, ai vorbit cu colegii tăi din partid, după momentul votului din Consiliul Local?

Nu am discutat cu colegii mei din partid deoarece am fost exclus de pe toate grupurile interne de discuții, mi-a fost tăiată orice cale de comunicare cu colegii mei. Voi veni cu un punct de vedere în fața lor, dar, momentan, voi aștepta puțin pentru că am sesizat din toate părțile un atac mediatic foarte puternic din partea lor, un linșaj la care nu pot, pur și simplu, să răspund. E un linșaj intern în care nu mi se acceptă să-mi pot spune punctul de vedere. Ca atare, dacă nu mi se oferă cale de apărare, nu aș vedea de ce să răspund prin alte surse. Democratic ar fi să mi se accepte punctul de vedere în interiorul partidului, în fața tuturor membrilor, ei pot fi îndoctrinați în momentul de față așa cum ați spus și dvs. că aș fi un trădător. Majoritatea colegilor mei din USRPLUS, care nu sunt în CL, nu prea înțeleg importanța deciziilor pe care le luăm noi aici și faptul că noi avem obligația de asumare.