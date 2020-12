COMUNICAT DE PRESA

În urma selecţiei realizată prin PROGRAMUL “EDUCAŢIE, BURSE, UCENICIE ŞI ANTREPRENORIATUL TINERILOR” ÎN ROMÂNIA FINANŢAT PRIN GRANTURILE SEE MECANISMUL FINANCIAR 2014 – 2021 – Casa Corpului Didactic,, Spiru Haret,, Iaşi a primit finanţare pentru proiectul „Democraţia începe cu tine!, care se va derula în perioada 01.12.2020 – 31.05.2022. Acesta se alătură celorlalte proiecte ale instituţiei, dintre care cel mai recent este ,,SOCIAL INCLUSION THROUGH INCLUSIVE EDUCATION " finantat prin mecanismul financiar al SEE (2014-2021), care este în prezent în curs de derulare.