PUNCT FINAL: Cine conduce PNL Iaşi după alegerile de sâmbătă

Sala Mare a Teatrului Naţional a fost plină ochi, sâmbătă, la Conferinţa care a ales componenţa Biroului Politic Judeţean al PNL Iaşi pentru următorul mandat de patru ani. Au fost prezenţi şefii partidului – preşedintele Ludovic Orban şi vicele Florin Cîţu, care concurează pentru poziţia de lider al PNL – prefectul Iaşului, vicepreşedinţii CJ, primarii din Iaşi, Paşcani şi din comunele "galbene" din judeţ, dar şi invitaţi precum suceveanul Gheorghe Flutur, vasluianul Nelu Tătaru, europarlamentarul Robert Sighiartău. Marele absent a fost Costel Alexe.

Rămas bun de la Alexe?

Alexandru Muraru, singurul candidat la preşedinţia filialei, şi-a început discursul mulţumindu-i lui Alexe pentru tot ce a făcut în timpul cât a condus filiala PNL Iaşi. Amintim că acesta din urmă a fost ales preşedinte în aprilie 2017 şi s-a autosuspendat din toate funcţiile politice în aprilie 2021, până la clarificarea problemelor sale în justiţie. Muraru a trecut apoi în revistă marile proiecte ale Iaşului şi stadiul în care se află – Spitalul Regional de Urgenţă, Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară, autostrăzile A7 şi A8, breteaua Leţcani-Uricani, stadionul, Aeroportul Internaţional (terminal nou de pasageri şi drum de legătură cu municipiul), viitorul sediu al Operei. "Pentru toate astea e nevoie de sprijinul guvernului şi îl anunţ pe premierul Cîţu că, începând de luni, voi fi şi mai des la uşa biroului lui", l-a anunţat Muraru pe prim-ministru, prezent în sală de altfel.

"Uşa PNL va fi deschisă pentru toţi. Oricine va dori să pună umărul la binele comunităţii este aşteptat alături de noi. Este timpul să comunicăm mai mult, cu mediul de afaceri, cu societatea civilă, cu elitele academice. Voi transparentiza activitatea partidului, deciziile şi sistemele de promovare. Lumea se schimbă, România se schimbă, este nevoie ca PNL să se schimbe, să devină un partid modern", şi-a încheiat Alexandru Muraru discursul.

Orban a intrat în mijlocul discursului lui Cîţu

"Sunt aici ca să susţin nu doar un consilier (Alexandru Muraru face parte din echipa premierului, n.r.), ci şi un prieten şi un lider tenace – şi veţi vedea şi dumneavoastră", a anticipat Florin Cîţu în discursul lui rezultatul votului. "Vreau ca PNL să devină cel mai mare partid din România. Astăzi, nu este, dar trebuie să avem acest curaj", a afirmat el, moment în care în sală şi-a făcut apariţia actualul preşedinte al PNL, Ludovic Orban.

De altfel, Orban a aşteptat câteva minute în foaierul teatrului, parcă anume ca să-şi facă intrarea după ce contracandidatul său la şefia PNL îşi va fi început speech-ul. Odată intrat, pe culoarul principal, cei pe lângă care a trecut au început să aplaude, iar Cîţu a fost nevoit să-şi întrerupă discursul, poate cel mai scurt dintre toate.

"Am promis, dar n-am făcut", a continuat apoi Florin Cîţu."Am promis că facem reforma administraţiei publice, dar n-a fost momentul pentru că ne costa electoral. Am promis că vom face reforma pensiilor, dar n-a fost momentul pentru că ne costa electoral. Am promis că vom face reforma în domeniul salarizării, dar nu am făcut-o pentru că ne costa electoral. Am promis că nu mai dăm pomeni, subvenţii, dar până la urmă le-am dat pentru că ne costa electoral", a explicat el de ce PNL nu ar fi primul partid politic din ţară.

Premierul spune că sunt bani pentru PNDL

Întrebat de mass-media înainte să intre în sală, premierul Cîţu afirmase că "bani au intrat în Moldova, dar au fost prost cheltuiţi". "Nimeni nu trebuie să oprească niciun proiect" din PNDL, a mai spus premierul, referindu-se la unele întârzieri la plata facturilor. El a spus că în ultimele două săptămâni au fost virate peste 400 de milioane de lei către Ministerul Dezvoltării şi că vor mai veni bani şi la rectificarea bugetară.

Orban are încredere în nevinovăţia lui Chirica şi a lui Alexe

A urmat la tribună Ludovic Orban, care şi el şi-a început discursul cu un mesaj de susţinere către primar şi preşedintele CJ – ambii absenţi la acel moment. "Deşi ei nu sunt în sală, vă spun că sunt convins că Mihai Chirica şi Costel Alexe sunt nevinovaţi", a afirmat el, în aplauzele multora din cei prezenţi.

Pe de altă parte, Orban a avertizat că "trebuie ca CNI să înceapă să funcţioneze. Dacă, aşa cum funcţionează azi, derulează 150-170 de licitaţii pe an, e mult. Trebuie schimbat sistemul de organizare a licitaţiilor", a subliniat preşedintele PNL, comparând cele 2.900 de proiecte de pe lista de sinteză a Companiei Naţionale de Investiţii cu ritmul de implementare.

Totodată, Orban a tunat de la microfon că "dezvoltarea Moldovei e prioritatea 0 a PNL" şi i-a transmis premierului că "este nevoie de un PNDL 3".

De menţionat că transmisiunea live a "pierdut" cea mai mare pare a discursului lui Orban, iar ultima parte din alocuţiunea lui Cîţu e fără sonor pe înregistrarea încărcată pe pagina de Facebook a PNL Iaşi.

Contre şi reproşuri

Următorul vorbitor l-a luat la rost pe fostul premier: "De ce trebuie să vină Florin Cîţu să facă un nou PNDL, şi nu l-ai făcut tu, Ludovic?", a întrebat de la tribună Florin Roman, vicepreşedinte PNL (FOTO). Deputat de Alba, el a adăugat, de data asta adresându-i-se premierului: "Florine, va trebui să faci într-adevăr acest PNDL, pentru primari".

"Îşi fac campanie pentru ei", s-a auzit prin sală, apoi, în timp ce Roman părăsea scena Teatrului Naţional, câteva voci au strigat "Orban preşedinte " şi "Autostrada A8!".

După alte câteva declaraţii de pe scena teatrului – mai emoţionate, cum a fost cea a lui Gheorghe Flutur care l-a botezat pe primarul Iaşului "Mihai Şoptică", corectându-se însă imediat, sau mai ferme, cum a încheiat acelaşi Flutur pledând pentru autostrăzile A7 şi A8 complete – cei 423 de delegaţi au trecut la vot. Misiunea lor nu a fost una grea, întrucât majoritatea funcţiilor erau vizate de câte un singur candidat şi doar pentru funcţia de vicepreşedinte pe Politici economice şi mediu de afaceri s-au înscris trei pretendenţi.

Cei 26

Astfel, după confirmarea lui Alexandru Muraru ca preşedinte al PNL Iaşi, cu 387 de voturi, au fost desemnaţi următorii prim-vicepreşedinţi: Lucian Rusu, pe strategii şi relaţii politice, Liviu Brătescu, pe politici publice, şi Alin Andrieş, pe dezvoltare urbană şi relaţia cu Organizaţia Municipală Iaşi.

Cei şapte vicepreşedinţi sunt: Andrei Cazacu (strategii şi relaţii politice), Romeo Vatră (imagine, comunicare, relaţii cu mass-media şi purtător de cuvânt), Silviu Apostol (politici economice, mediu de afaceri, dezvoltare regională şi fonduri europene), Daniel Juravle (politici sociale, relaţii cu sindicate, patronate, ONG), Stelian Turcu (politici privind administraţia publică, justiţia, siguranţa naţională, ordine publică, siguranţa cetăţeanului), Benoni Moruzi (Agricultură, silvicultură, mediu şi dezvoltare rurală), Dan Niţă (politici în sănătate).

În fine, membri ai Biroului Politic Judeţean au fost aleşi: Marius Dangă, Ioan Alexa, Liviu Dulgheru, Constantin Dolachi, Marius Minea, Paul Mursa, Gheorghe Hriţcu, Ion Tănasă, Mihai Ţibucanu, Dumitru Prigoreanu, Ionel Oneagă, Mihai Claudiu Bodoiaşcă, Daniel Şandru, Sorin Trandafirescu, Florentin Ciobotaru.