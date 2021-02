Secretul detașării chelneriței şi relația cu directorul. Explicațiile fostului șef al ITM Iași

Andrei Albulescu, inspectorul-şef al ITM Iaşi până în 2019, a explicat cum funcţionează mecanismul care permite ocolirea concursurilor şi menţinerea angajatului detaşat sub control/.Între timp, ministrul Mediului a promis verificări la ABA Prut-Bârlad, iar premierul, la Administraţia Apele Române pe subiectul angajărilor din ultimii ani.DNA a fost încă şi mai iute

"În urma informaţiilor apărute în spaţiul public, am cerut Corpului de Control al prim-ministrului să investigheze situaţia de la Apele Române. În mandatul meu, aşa cum am promis, cer profesionalism, integritate, competenţă şi transparenţă. Mesajul acesta nu este doar pentru cei cu funcţii de conducere, este pentru toţi cei care lucrează în sectorul public: fără penali în funcţii publice; profesionişti; fără nepotisme; fără conflict de interese", a scris ieri premierul Florin Cîţu pe pagina lui de Facebook.

În dimineaţa aceleiaşi zile, procurorii anticorupţie au descins la Apele Române, de unde au ridicat documente în legătură cu angajările din ultima perioadă.

Şi ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor a răspuns întrebărilor adresate de ziarul nostru, dar la un post de radio din Bucureşti. "Am văzut o situaţie care mi-a dat de gândit, am văzut persoane fără pregătire de specialitate la Apele Române, lucrurile trebuie analizate de la judeţ la judeţ, de la administraţie bazinală, la administraţie bazinală şi trebuie să profesionalizăm această instituţie. O să vedem în cursul primăverii iarăşi cât de mare o să fie presiunea pe această instituţie pentru că în perioada inundaţiilor trebuie să asigure acel suport tehnic şi de specialitate de care are nevoie fiecare cetăţean pentru a se simţi în siguranţă. Sunt inadmisibile numirile politice de persoane care nu au absolut nicio legătură cu domeniul", a spus Tánczos Barna la Digi FM. El a promis "o analiză punctuală pe numirile de la Apele Române" în cel mult două săptămâni.

Portiţa imorală a detaşărilor pe ochi frumoşi

Reacţiile miniştrilor au venit la două zile după izbucnirea scandalul de la Administraţia Bazinală de Apă Iaşi, unde Recorder.ro a dat peste o tânără detaşată de la Primăria Vatra Moldoviţei care nu a putut să răspundă unor întrebări simple – cum se măsoară debitul, care e malul stâng şi care este malul drept ale unui râu – şi care nu a putut să prezinte o activitate profesională potrivită cu jobul de dispecer pe care a venit. Directorul ABA Prut-Bârlad i-a luat apărarea, subliniind că trebuie ajutată să înveţe, să se pregătească pentru îndeplinirea cerinţelor postului. "Animalul politic care ar putea să ajungă ministru", după cum s-a prezentat şeful ABA, Petru Avram, reporterilor de la Recorder.ro, ne-a spus ulterior că nu a făcut nimic ilegal primind-o pe absolventa Facultăţii de Chimie care are "cinci ani de Master… Club", iar apoi a lucrat trei zile la primăria din nordul judeţului Suceava.

Aşa cum am mai relatat, o lege impusă în mai anul trecut, 55/2020, a oprit toate concursurile de angajări la stat. Excepţie fac instituţiile administraţiei locale şi centrale (la care s-au adăugat ulterior educaţia şi apărarea), care pot face angajări şi fără concurs, în anumite condiţii. Legea menţionată permite detaşările în perioada cât e în vigoare starea de alertă. Însă prevederile legii au fost folosite în mai multe rânduri pentru favorizarea unor persoane pe criterii politice sau de rudenie în faţa altor posibili candidaţi mai bine pregătiţi profesional.

În cazul ABA Prut-Bârlad, directorul invocă o lipsă acută de personal şi spune că legea îi blochează 70 de posturi care sunt vacante acum. Însă aceste joburi nu sunt afişate nicăieri ca să poată fi ocupate prin detaşare de posibili candidaţi, la fel ca tânăra venită la fix pe postul de dispecer.

Amendamente româneşti la o lege franţuzească

"Detaşarea este preferată pentru două mari avantaje: se intră într-o instituţie unde nu se poate accede altfel fără un concurs; apoi, la cea mai mică nesupunere eşti trimis înapoi de unde ai venit", ne-a explicat Andrei Albulescu, care a condus Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi până în 2019. Fostul inspector-şef a amintit "scurtătura", practicată nu doar în starea de alertă, de angajare la o primărie oarecare pentru obţinerea statutului de funcţionar public. Legea prezintă unele vicii, a explicat el, dând exemplul asimilării vechimii în orice funcţie.

"În Franţa, de unde am preluat modelul legii, în momentul în care intri într-un post de funcţionar public, începi de jos, ca debutant. La noi, termini o facultate, lucrezi la firma ta ca administrator 5 sau 9 ani şi ţi se socoteşte vechimea ca fiind cea necesară ca să devii funcţionar principal sau superior", a comparat Andrei Albulescu generozitatea legii aplicate în România cu originalul francez.

Altfel spus, "nu dorim un funcţionar public de carieră, apolitic, ci unul care să poată fi manevrat, schimbat când se doreşte, înlocuit cu unul care n-are studii sau cu unul care are studii, dar care a lucrat la un bar. Nu e o ruşine să lucrezi la un bar, dar, dacă vrei să intri într-o instituţie publică, o iei de jos, ca debutant", a descris situaţia fostul inspector-şef al ITM.

