Condiţii vitrege pentru cine ajunge la Spitalul Modular COVID

Bolnavii COVID 19 de la Spitalul Leţcani sunt de două ori bătuţi de soartă. O dată din cauza infecţiei, iar a doua oară din cauza condiţiilor de internare oferite. Din cauza variaţiilor de tensiune, temperatura scade în interior de la 21-22 de grade până la 18-17 grade, frigul fiind greu de suportat atât pentru personalul medical, cât şi de pacienţi. Cum meteorologii anunţă pentru acest weekend temperaturi de -15 grade, în cazul unei avarii, bolnavii riscă să degere sau, dacă au noroc, să fie redirecţionaţi la alte unităţi sanitare.

Cine se internează în aceste zile la Spitalul Modular Leţcani ar trebui să aibă în geantă şi o pătură ca să nu dârdâie de frig. Autorităţile recunosc că există pene de căldură şi că, dacă ar fi alte soluţii de internare, spitalul de milioane de euro ar trebui închis o perioadă de timp cel puţin. "Evident că nu este o situaţie de normalitate acolo. Dacă ar fi după mine, şi am avea locuri la Terapie Intensivă în alte unităţi medicale, am interna oamenii la alte spitale. Până am rezolva problema căldurii, nu am interna oameni acolo. Dar nu suntem în această situaţie", a declarat Marius Dangă, vicepreşedintele CJ Iaşi.

Şi în urmă cu două zile, o altă avarie la instalaţia de căldură a stârnit panică atât în rândul personalului, cât şi al pacienţilor, după ce, mai mult de două ore, încălzirea s-a oprit. Au fost aduse pături şi puse în funcţiune imediat aeroterme. Toate în condiţiile în care acest spital modular venit "în ţiplă" a costat peste 13 milioane de euro. Practic, în cazul unor fluctuaţii de tensiune, fluctuaţii care există de mai mult timp pe întreaga zonă Leţcani, instalaţia de căldură se opreşte automat şi se resetează, se recalibrează, astfel încât sistemul porneşte de la 0 grade. Pentru că spitalul este construit din containere metalice, e drept izolate, temperatura scade foarte repede.

"Cu echipamentul de asigurare a agentului termic, faptul că aceste sisteme sunt gestionate prin curent electric, reţeaua de acolo, aşa cum a fost ea configurată, încă de la început a avut nişte disfuncţionalităţi. Am identificat cauza împreună cu reprezentanţii EON. Am alocat în plenul CJ sumele necesare pentru Agenţia Euronest, achizitorul şi proprietarul spitalului, sumele necesare pentru cumpărarea unor stabilizatoare care să asigure în perioada de fluctuaţii, o tensiune constantă, astfel încât să nu mai aibă loc aceste decalibrări ale sistemului de încălzire. Ele au loc din ce în ce mai rar, dar au loc în continuare", a subliniat Marius Dangă.

Mai mult chiar, deşi firma turcă de unde Agenţia Euronest a achiziţionat spitalul trebuia să asigure mentenanţa, se pare că echipa nu se descurcă cu problemele apărute. Drept pentru care spitalul a fost nevoit să angajeze o persoană care să înveţe să "cârpească" situaţia, "pentru că noi, nici până acum, nu avem toate cărţile tehnice ale instalaţiei", a spus Marius Dangă. Despre avariile la instalaţiile de căldură de la Leţcani, se ştie şi nu prea la nivelul Agenţiei Euronest. Alina Popa, reprezentantul agenţiei a spus că în ultima lună au fost "doar două avarii". "S-a înregistrat pentru o foarte scurtă perioadă de timp, scăderea temperaturii datorată doar unor fluctuaţii de energie electrică, şi care s-a rezolvat foarte repede", a subliniat Alina Popa.

Acest "foarte repede" a însemnat un timp de peste două ore, în care frigul a pus stăpânire pe saloane. Există însă soluţii, pentru spitalul de milioane de euro. "Sunt acolo şi aeroterme de mare capacitate care asigură energia termică atunci câd există fluctuaţii. S-a încheiat şi un contract cu o firmă din Iaşi ce asigură asistenţa 24 de ore din 24", a declarat Alina Popa. Reprezentanţii agenţiei recunosc că la Spitalul de la Leţcani mai există probleme restante de rezolvat. Întreruperile de curent au fost verificate de cei de la EON, care trebuie să prezinte un raport ca urmare a măsurătorilor făcute, spune Alina Popa.

Ce înseamnă de fapt întreruperile de energie electrică pentru unitatea medicală? “În momentul în care tensiunea este prea mare, atunci, din motive de siguranţă, se deconectează toate echipamentele medicale, şi pentru câteva minute pot apărea întreruperi de curent. Dar asta nu înseamnă că vreodată a fost pusă în pericol viaţa vreunui bolnav", a spus Alina Popa. Tot reprezentantul Euronest a recunoscut că problemele cu apa reziduală de la spital încă persistă, dar că aşteaptă o intervenţie din partea proprietarului terenului, respectiv CJ, să stabilească un plan de măsuri.