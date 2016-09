„Băieţii deştepţi“ de la Iaşi! Firmele din județ cu cei mai „productivi“ angajaţi

Cele mai mari companii din judeţ pe baza afacerilor de anul trecut nu au însă şi cei mai productivi angajaţi. Delphi, Antibiotice sau ArcelorMittal, cele mai puternice companii ieşene în 2015 după cifra afacerilor, nu se regăsesc în topul celor mai eficiente zece societăţi pe baza raportului între afaceri şi numărul de angajaţi. În schimb, clasamentul celor mai productivi angajaţi din judeţul Iaşi este dominat autoritar de salariaţii unor socie­tăţi care activează în comerţ sau desfăşoară servicii de intermediere, care nu necesită personal numeros, multe dintre aceste firme fiind necunoscute publicului larg. „Ziarul de Iaşi“ a întocmit clasamentul celor mai eficiente societăţi din Iaşi în 2015 pe baza raportului între cifra de afaceri şi numărul de angajaţi. Pentru realizarea topului s-a folosit lista primelor 100 de firme din Iaşi în funcţie de afacerile declarate anul trecut, furnizată de Camera de Comerţ şi Industrie. Datele pri­vind afacerile au fost completate, la fiecare în parte, cu numărul de angajaţi declaraţi în bi­lanţurile publicate pe portalul Ministerului Finanţelor Publice.

Are sediu la Belgrad

SC Imperial Metal SRL este prima în acest top, singurul angajat al firmei producând afaceri de 58 de milioane lei în 2015. Înregistrată în evidenţele Registrului Comerţului în ianuarie 2007, firma face comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice, îndeo­sebi oţel, având sediul social în municipiul Iaşi, pe Şoseaua Păcurari nr. 2B, într-un imobil din vecinătatea staţiei de carburanţi Lu­koil. Administrator al firmei SC Imperial Me­tal SRL este Igor Shyshkov, un cetăţean ucra­inean în vârstă de 41 de ani. SC Imperial Metal SRL este deţinută în totalitate de Im­perial Holdings Limited, companie înfiinţată în anul 1999 în Gibraltar, teritoriu britanic situat în sudul peninsulei Iberice. În afară de sediul central din Gibraltar, Imperial Hol­dings Limited are birouri în Hong Kong şi în capitala Serbiei, Belgrad. Potrivit paginii de prezentare a companiei din Gibraltar, SC Imperial Metal SRL derulează operaţiuni atât în România, cât şi în Bulgaria.

Locul II, în Frumoasa

Cu sediul social la parterul unui imobil din municipiul Iaşi situat pe Strada Frumoasa nr. 2, SC Comerţ Carpaţi SRL este pe locul doi în clasamentul eficienţei. Înfiinţată la Iaşi în ianuarie 2013, societatea desfăşoară activităţi economice de intermediere în comerţul cu produse diverse. Cu zero angajaţi, firma a realizat anul trecut o cifră de afaceri de 42,7 milioane lei şi un profit net de peste 510.000 lei. În urmă cu doi ani, afacerile societăţii, derulate tot cu zero angajaţi, erau de 17,8 mi­lioane lei. SC Comerţ Carpaţi SRL este de­ţinută în procent de 99,99% de compania Lux Web Ventures SA din Luxemburg. Înregistrată în capitala Ducatului ca societate ano­nimă, Lux Web Ventures SA figurează în mai multe baze de date internaţionale ca fiind activă în domeniul activităţilor sportive şi recreative. 0,1 procente în SC Comerţ Carpaţi SRL deţine şi Cristina Mihaela Burcea, în vârstă de 31 ani, originară din judeţul Tele­orman, iar „frâiele“ firmei sunt în mâinile unei femei de 31 de ani pe nume Cristina Gheorghe, de loc din Buzău, care figurează drept administrator cu puteri depline.

SC Palas 1 SRL, firmă din portofoliul omu­lui de afaceri Iulian Dascălu, este pe locul trei în topul productivităţii la nivel de judeţ. Din închirierea şi subînchirierea bunurilor imobi­li­are proprii sau închiriate, societatea a rea­lizat în 2015 o cifră de afaceri de 79,1 mi­lioane lei cu doar doi angajaţi, rezultând o medie de 39,5 milioane lei per salariat.

Imediat sub „podiumul“ productivităţii se plasează SC Mold Steel Import-Export SRL, un salariat al acestei firme producând, în medie, în 2015, afaceri de 25 milioane lei. Aşa cum se poate deduce şi din numele socie­tăţii, Mold Steel Import-Export face comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metali­ce, mai ales din oţel. Firma a avut anul trecut 5 salariaţi şi a declarat în bilanţ o cifră a afa­cerilor ce depăşeşte valoarea de 125 milioane lei. În urmă cu doi ani, societatea a avut afa­ceri de 50 milioane lei şi doi angajaţi. Aso­ciat-unic şi administrator în cadrul Mold Steel Import-Export este Andrei Fedorenciuc, cetăţean al Republicii Moldova, în vârstă de 38 de ani.

Energie şi medicamente

Pe locul cinci în judeţ la raportul eficienţei dintre valoarea afacerilor şi numărul de salariaţi este SC Fidelis Energy SRL, firmă ce comercializează energie electrică, cu afaceri de 196,9 milioane lei şi cinci salariaţi în 2015. Asociaţi la Fidelis Energy, fiecare cu 50 de procente, sunt Marius Florin Ivanov şi Ro­mu­lus Cătălin Vişan. În medie, un angajat al „băieţilor deştepţi“ din energie de la Iaşi a produs anul trecut afaceri de 15,1 milioane lei. SC Nutrirom SRL, divizia de vânzări şi distribuţie a grupului agricol cu acelaşi nume, patronată de omul de afaceri Iulian Gabriel Tarţău, este pe locul şase. Din comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat, cu un număr mediu de 6 salariaţi, societatea a realizat o cifră de afaceri în valoare de 64,1 milioane lei. Astfel, cifra de afaceri per angajat a fost în 2015 în cazul acestei firme de 10,6 milioane lei.

Un angajat al SC Media Rom Group, ocupanta locului şapte în acest top, a realizat anul trecut, în medie, afaceri de 9,3 milioane lei. Distribuitorul ieşean de combustibili a de­clarat în bilanţul aferent anului trecut un număr mediu de 24 salariaţi şi o cifră a afa­cerilor în cuantum de 233,7 milioane lei.

Următoarele trei poziţii ale clasamentului societăţilor cu cei mai eficienţi angajaţi sunt adjudecate de firme care comercializează produse farmaceutice. Cifra de afaceri per angajat la SC Mira Export SRL, unul dintre marii exportatori din judeţ anul trecut, a fost de 6,2 milioane lei în 2015, iar în cazul SC Farma As SRL de 6 milioane lei. Ambele firme sunt patronate de Sorin şi Ramona Dorela Anton. Împreună, cele două firme au avut anul trecut o cifră a afacerilor de peste 105 milioane lei. Ultima poziţia a topului firmelor ieşene cu cei mai eficienţi salariaţi revine, pe baza datelor financiare din 2015, SC Eurofarma Care SRL. Cifra de afaceri per angajat în cazul acestei societăţi a fost anul trecut de 5,3 milioane lei. Firma, înregistrată în satul Breazu, face comerţ cu ridicata al produselor, activitate din care a realizat anul trecut afaceri de 42,4 mi­lioane lei cu 8 salariaţi.

Cum stau „greii“ industriei, în acest top

SC Delphi Diesel Systems SRL din Miroslava, firma cu cea mai mare cifră a afacerilor din judeţ şi, totodată, cel de-al doilea mare angajator privat, a avut în 2015 o cifră de afaceri per salariat a cărei valoare depăşeşte cu puţin 1 milion de lei. Ca atare, fabrica americană de pompe şi injectoare pentru motoare diesel din Miroslava se clasează, la nivel judeţean, pe locul 31 la valoarea afa­cerilor per angajat. Fabrica Delphi a avut anul trecut o cifră de afaceri de aproximativ 1,8 miliarde de lei şi 1.724 de muncitori.

Un salariat de la SC ArcelorMittal Tubular Products SA, al doilea cel mai mare exportator din judeţ, a realizat în 2015, în medie, afa­ceri de 1,1 milioane lei, cuantum ce clasează fostul Tepro Iaşi pe poziţia 29 în clasamentul productivităţii la nivel de judeţ, în faţa fabricii Delphi. O altă „ramură“ desprinsă din fostul Tepro, SC Technosteel LBR SRL, a avut o cifră de afaceri per angajat de 400.000 lei în 2015, cu care se clasează pe poziţia 56. Pe de altă parte, SC Antibiotice SA, unul din cei mai mari jucători de pe piaţa românească a fabricării de medicamente, figurează cu o cifră de afaceri per angajat de 227.331 lei, cuantum care plasează fabrica din Valea Lupului pe locul 74.

Cifra de afaceri per salariat ieşean, ca medie

La nivel de judeţ, în 2015, cifra de afaceri per salariat a fost de 45.610 euro, adică aproximativ 203.000 lei, potrivit unui calcul realizat pe baza datelor statistice furnizate de Camera de Comerţ şi Industrie din Iaşi. Cifra de afaceri totală realizată în 2015 de cei 13.688 de agenţi economici activi din judeţ, pentru care lucrează 98.880 persoane, este de 4,51 miliarde euro. Comparativ cu 2014, anul trecut, cifra de afaceri per salariat la nivel de judeţ a crescut cu 14%, iar faţă de 2013 cu 9,35%.

„La nivelul întregii ţări se poate observa o creştere a productivităţii anga­jaţilor. Într-adevăr, la nivelul Iaşului, multe firme şi-au eficientizat producţia şi se lu­crează cu o valoare adăugată mult mai ma­re. Aceasta este partea plină a paharului. Totuşi, comparativ cu media europeană, sun­tem încă departe, dar pe drumul cel bun“, a precizat Paul Butnariu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi.

Potrivit unei analize publicate la începutul acestui an de „Ziarul Financiar“, România este pe primul loc în Uniunea Europeană ca ritm de creştere a productivităţii muncii per angajat în ultimul deceniu. Productivitatea angajaţilor români a ajuns în 2014 la 56,7% din media înregis­tra­tă la nivelul statelor din Uniunea Europeană (de 100%), faţă de nivelul din 2004, când era de 34%. Aşadar, rezultă că angajaţii români sunt cu 67% mai productivi decât acum un deceniu.

„Faptul că avem cea mai mare creştere a producti­vităţii muncii din rândul state­lor UE reprezintă o veste bună, dar ne mai trebuie 10, 15 sau poate chiar 20 de ani ca să ajun­gem la media înre­gistrată de celelalte state din UE. Creşterea a fost mare pentru că am pornit de la o bază foarte mică. Suntem încă departe de nivelul altor state la productivitate“, a declarat Sorin Faur, HR director al firmei de audit BDO Balkans, citat de ZF.