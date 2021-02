Andrei Caramitru explică de ce nu este posibilă eliminarea sporurilor sau a pensiilor speciale

“Ca sa intelegeti ce se întâmpla intr-o ţară, şi de ce NU se iau decizii care par absolut logice şi care sunt cerute de întreaga societate - trebuie sa intelegeti structura de putere. Cine e important şi cine nu e? Cine este “elita” care până la urmă decide?

In România - puterea nu e la voi, nu e la multinaţionale sau mediul de business. Nu e nici măcar la Presedinte, Prim Ministru sau partide. Puterea o au funcţionarii publici şi structurile de forţă interne (MAI, servicii, magistrati). Se vede clar la cum sunt alocaţii banii : pensii speciale, salarii uriaşe şi sporuri acolo merg şi doar acolo. NIMENI nu le poate tăia, oricât de mult ar încerca. Putem vota pe oricine, face oricât scandal - e degeaba. Pentru că ei ţin puterea în mână. Şi atenţie - nu partidele îi controlează ci e invers - ei controlează partidele. Mediul de business nu e relevant (pot urla oricât multinaţionalele ca e degeaba; Daniel Dines cel mai bogat român de departe nu are absolut nici o influenţă). Singura şansa pentru reformă este presiunea EXTERNĂ de la centre de putere mai mari - SUA, UE şi pieţele financiare (ca dacă nu mai primesti bani dai faliment şi e mai rău). Atât. Noi putem urla oricât pe aici, Citu poate spune orice, e degeaba.

In SUA e total diferit. Puterea o au marile business-uri. Care sunt multe şi nu sunt osificate ca in Europa - acum 20 de ani cele mai mari firme erau in industrie şi petrol/gaze. Acum ăştia nu mai contează, contează big tech. Şi ei decid - rapid şi brutal, ce trebuie făcut. De asta SUA e cel mai de succes model economic, de fapt. De asta SUA e bazată pe un capitalism dur de tot. Pentru ca decizia e la business-uri de fapt, care constant trebuie sa inoveze şi sa se bată între ele pentru Supremaţie şi care se asigura ca regulile jocului şi puterea SUA sunt suficiente.

In Europa de Vest e total diferit - puterea sta intr-o combinaţie dintre birocraţia de stat şi câteva firme mari dar vechi, fondate undeva între 1900 şi 1950. De asta nu cresc firme noi in Europa - pentru ca firmele vechi nu au nici un interes sa îi lase, sa permită o evoluţie constanta ca in SUA, pentru ca ar pierde.

De exemplu in Germania - puterea e in mâna marilor firme auto. De asta nu sunt capabili sa aibă o reacţie ferma împotriva Chinei sau Rusiei ci din contră se gudură pe lângă ei - cei care au puterea reală (nu Merkel, ci familiile care controlează Daimler/BMW/VW) nu vor sa piardă o buna parte din business.

In Franţa sau Italia puterea birocraţiei e imensă, business-ul nu contează aşa de mult, şi de asta e imposibila orice reformă măcar minimală. Asta explica stagnarea totala de acolo.

Deci in general - nu va faceţi prea multe speranţe. Nu voi urland pe Facebook sau votând x sau y puteţi schimba ceva. Nu puteţi. Evolutia la noi este şi va fi lentă, reformele cât de cât dure nu se fac decât dacă nu mai sunt bani deloc. Atât. Şi nu e sănătos sa deveniţi frustraţi. Ca nu ajută. Mai bine intelegeti cum funcţionează lumea, luaţi decizii inteligente pentru voi şi incercati sa gasiti bucuria in viaţa de zi cu zi. Asta e”, scrie Andrei Caramitru pe Facebook.