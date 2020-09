FOTO: Directorul Școlii Profesionale Tătăruși, prins de elevi dormind la catedră

Cadrul didactic este Profesor de Educaţie tehnologicǎ, grad didactic I. A absolvit Liceul Internat „Costache Negruzzi” , promoţia 1974. Este absolvent al Facultății de Electrotehnicǎ, Universitatea Tehnicǎ „Gh. Asachi” din Iaşi și al Facultății de Știinţe Economice de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi. Are urmate cursuri Postuniversitare de Educaţie tehnologicǎ la Universitatea Tehnicǎ ,”Gh. Asachi” din Iaşi

Ziarul de Iași a solicitat o reacție oficială din partea Inspectoratului Școlar Județean Iași, reprezentanții instituției precizând că astăzi o echipă a inspectoratului va merge pe teren pentru a analiza situația. „ Reprezentanți ai Inspectoratului Județean Iași vor merge astăzi la Școala Profesională Tătăruși, vor analiza situația semnalată și apoi vom oferi un punct de vedere”, a precizat Antonina Bleorț, inspector școlar și purtător de cuvânt al ISJ Iași.

Imaginile au aparut in spatiul public ieri si nu e clar decocamdată dacă acestea sunt recente. În cazul în care imaginile sunt de la inceputul noului an scolar, problematic ar fi si ca niciun elev nu poarta masca, in frunte cu profesorul.

