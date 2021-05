Medalii pentru studenţii politehnişti la un concurs internaţional de matematică

Competiţia la care au participat studenţii instituţiei de învăţământ superior din Iaşi este intitulată Concursul internaţional de matematică pentru studenţi „Open Mathematical Olympiad for University Students“, aceasta având loc în perioada 5 - 6 mai, fiind organizată de către de International University for the Humanities and Development din Ashgabat, Turkmenistan.

La această competiţie au participat 349 de studenţi din 16 ţări, studenţii români întrecându-se cu tineri din Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Estonia, Grecia, Kazahstan, India, Indonezia, Polonia, Rusia, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan şi Vietnam.

„Studenţii Universităţii Tehnice «Gheorghe Asachi» din Iaşi au avut o comportare excepţională, obţinând o medalie de aur, o medalie de argint şi 4 medalii de bronz. Performanţa este cu atât mai mare cu cât concursul a avut loc pe perioada vacanţei, online, şi a fost dificil să ne coordonăm. Spre exemplu, au fost studenţi în drumeţii, unii erau pe munte, alţii la Lacul Roşu, şi fiecare a intrat online de unde a putut. Cu toate acestea, rezultatele au fost foarte bune“, a declarat lect. univ. dr. Marcel Roman, directorul Departamentului de Matematică şi Informatică de la TUIASI.

Conform reprezentanţilor Politehnicii ieşene, medaliile au fost obţinute de către studenţii de la Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Astfel, Gabriel Alexandru Scînteie, anul al II-lea, a luat medalia de aur, medalia de argint a fost obţinută de Stelian Cristian Grecu, anul al III-lea, în timp ce medalii de bronz au fost câştigate de Maria-Gabriela Fodor, anul I, Vlad Batalan, anul al III-lea, Robert Curpăn, anul al II-lea, şi Andrei-Iosif Iojă, anul I.

Studenţii au fost pregătiţi în cadrul „Centrului de Pregătire Performantă în Matematică“ de către profesorii Marcel Roman, Radu Strugariu şi Marian Panţiruc.