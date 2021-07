Peste 12.000 de dosare la cele cinci universităţi de stat din Iaşi

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a ajuns la circa 7.200 de dosare depuse în procesul de admitere în cea de-a patra zi de la începerea oficială a procedurii. Cifrele de aici, dar şi de la restul universităţilor ieşene, arată faptul că numărul dosarelor depuse de către candidaţi (sau a candidaţilor unici în cazul instituţiilor de învăţământ specializate) va fi mai mare anul acesta decât în 2020. În 2020 însă, deşi an puternic afectat în acea perioadă de pandemie, a fost un an record la nivelul numărului de candidaţi, prin urmare 2021 are potenţialul de a stabili noi borne din acest punct de vedere.