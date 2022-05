Să ciocnim un păhărel cu Lenuţa şi Costel!

Azi fiind sâmbătă, mulţi au început-o încă de ieri, să profite; ştiri proaspete despre petreceri şi sărbătoriţi, doar în cele ce urmează:

* * *

* În secţia "Şuruburi" din cadrul unei fabrici muncesc / freacă menta zece Costici; în secţia rivală, "Piuliţe", există doar angajaţi pe nume Gică, Săndel, Aurel sau Petronel. Directorul întreprinderii se aşteaptă ca luni, pe motiv de mahmureală, să se producă doar piuliţe. / * Anton Pâclă a început de ieri, de la prânz: până seara a vizitat patru Constantini mai timpurii. Azi va vizita alţi doi, plus opt Elene şi, dacă nu se va sătura, va face ca în anii trecuţi, când a trecut şi pe la cunoscuţii săi Petru, Pavel, Mihail şi Gavril. / * Deoarece acest an nu este electoral, iar primarii nu vor mai da de pomană mici şi bere în zi de sărbătoare a localităţii, mulţi români vor sta pe uscat sau se vor descurca prin forţe proprii; e vorba despre cei din aşezări cu denumiri gen Costelniţa, Costelivi, Constanţa, Eleneşti ori Constipaţi. / * Unii oameni politici vor petrece şi vor ciocni în cinstea Constituţiei României, precum şi a membrilor Curţii Constituţionale. / * În blocul PI-6 locuiesc cinci Costici, buni amici, amatori de bere la pet şi table pe balcon, în maieu şi pijama. Azi, de la prima oră, fiecare Costel s-a îmbrăcat frumos, cu pijamaua de mers la operă şi cu şlapii de nuntă, şi a plecat să-i felicite pe ceilalţi patru; ei încă nu s-au întâlnit. / * În curtea fostei Fabrici de Umplut Perne, devenită agenţie imobiliară, a reapărut, scos din magazie, vechiul panou cu pozele fruntaşilor în producţie sub lozinca "Ei ne fac cinste!"; cei care au adus panoul au lipit, ca o aluzie, pozele tuturor angajaţilor numiţi Constantin sau Elena. / * Patronul bufetului din Mahmuri, Costel Bidonariu, a plecat aseară la băi, cu soţia Lenuţa, să petreacă sfârşitul de săptămână; la plecare a încuiat uşa localului şi a lipit anunţul "Închis până luni, 23 mai". Corespondentul nostru spune că a trecut pe acolo azi, la prima oră, şi n-a mai văzut bufetul. Vom reveni.