Afacerile primilor zece jucători ieşeni din agricultură au urcat cu o treime

In total, cele mai mari companii, cu activităţi de cultivarea plantelor, creşterea animalelor sau ferme mixte au raportat o cifră de afaceri de 526,9 milioane lei.

Cei mai importanţi 10 jucători din agricultura ieşeană au realizat împreună în 2015 afaceri de 526,9 milioane lei, cu 29,5 procente mai mult comparativ cu situaţia înregistrată în urmă cu doi ani. Anul trecut, cifra de afaceri cumulată a tuturor firmelor cu activităţi agricole din Iaşi a fost de 226 milioane de euro, cuantum reprezentând circa 5% din totalul afacerilor derulate la nivel de judeţ, potrivit datelor furnizate de Camera de Comerţ şi Industrie.În realizarea acestui clasament, „Ziarul de Iaşi” a verificat bilanţurile firmelor care au codul CAEN principal în domenii precum cultivarea plantelor, creşterea animalelor, activităţi în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creşterea animalelor), respectiv activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare.

Afacerile cu pui sunt pe val

Cu o cifră de afaceri de 115,5 milioane lei şi un profit net de 12,5 milioane lei, SC Fermador SRL, fostă Rom Trading Company, este prima în clasamentul companiilor din agricultura ieşeană pe anul trecut. Faţă de 2014, afacerile Fermador au crescut cu 6 milioane lei, dar profitul net s-a diminuat cu 1,7 milioane. Specializată în creşterea păsărilor, compania administrată de omul de afaceri Cătălin Mihalache a avut pe parcursul anului trecut un număr mediu de 351 salariaţi. Fermador a fost înfiinţată în anul 1994 sub numele Rom Trading Company, iar ascensiunea societăţii datează de la începutul anilor 2000, atunci când a achiziţionat o staţie de incubaţie în satul Războieni (comuna Ion Neculce) şi ferma de creştere a păsărilor din satul Henci din vecinătatea oraşului Podu Iloaiei.

Opt ani mai tâziu, compania a inaugurat un abator modern în Podu Iloaiei, în care a investit 6,5 milioane de euro, bani obţinuţi din fonduri SAPARD. Ca urmare a acestei investiţii, producţia Fermador a crescut de la 200 la 1.000 de tone de pui vii pe lună. În 2011 societatea şi-a extins operaţiunile prin cumpărarea unei ferme de creştere a păsărilor din comuna nemţeană Girov, iar la începutul acestui an a inaugurat o nouă fermă în comuna Ion Neculce, achiziţionată în 2012 şi modernizată pe parcursul a trei ani. La mijlocul acestui an, Fermador a intrat şi în posesia activului funcţonal din Târgu Frumos aparţinând societăţii falimentare Avicola Iaşi, deţinută de Gigi Becali. Fermador are şi o reţea de 18 magazine proprii în opt oraşe din Moldova.

Producţia de struguri aduce câştiguri frumuşele

Pe locul doi în topul afacerilor din agricultură anul trecut este compania Cotnari SA. Potrivit datelor din bilanţ, societatea a înregistrat anul trecut din cultivarea strugurilor o cifră de afaceri în valoare de 117,5 milioane lei, în creştere cu 6,3 milioane lei faţă de 2014. Profitul net în schimb s-a redus de mai bine de patru ori anul trecut comparativ cu cel din urmă cu doi ani, până la valoarea de 5,6 milioane lei. Compania condusă de Constantin Deleanu a avut un număr mediu de 363 de angajaţi pe parcursul anului trecut. Nutrimold este a treia în topul marilor jucători din agricultura ieşeană pe 2015, având afaceri de 59,6 milioane lei. Înfiinţată imediat după Revoluţie, societatea desfăşoară activităţi de fabricare a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, fiind parte a grupului de firme Nutrirom, patronat de Iulian Gabriel Tarţău. În vara anului 2007, Tarţău a cumpărat acţiunile la Nutrimold de la omul de afaceri Vasile Mihălceanu. Profitul net declarat de societate pentru 2015 este de 30.000 lei, de circa cinci ori mai mic faţă de indicatorul din urmă cu doi ani.

Cine vine din urmă

Pe locul patru se află compania Avi-Top, parte a grupului de firme Kosarom deţinut de omul de afaceri Neculai Apostol. Din producţia de carne de pasăre, societatea a realizat anul trecut afaceri de 52,2 milioane lei, în creştere cu 2% faţă de anul precedent, iar profitul net a fost de 1,1 milioane lei în 2015, faţă de circa 1,5 milioane lei în 2014. Societatea are planuri de extindere, în primăvara acestui an demarând procedurile legale pentru a fi construite două noi hale de creştere a păsărilor în comuna Ion Neculce. Potrivit unui material apărut la jumătatea acestui an în cotidianul „Ziarul Financiar”, în fermele Avi-Top cresc anual 6,5 milioane de pui, compania având propriul abator cu o capacitate de sacrificare de circa 4.000 de păsări pe oră. „Avem în vedere pentru 2016 investiţii în valoare de peste 3 milioane de euro în capacitaţi noi de producţie şi practic o majorare a cifrei de afaceri cu peste 10% faţă de anul precedent”, au declarat pentru publicaţia de business citată oficiali din conducerea Avi-Top.

Şi-au luat zborul

Arcom International Company din Tomeşti, cu domeniul principal de activitate în creşterea păsărilor, este pe locul cinci în clasamentul afacerilor în domeniul agriculturii din judeţ, urmată de producătorul de carne de pui Ferma nr. 1 Bivolari. Cu o cifră de afaceri de 30,9 milioane lei, Agricola 96 Ţigănaşi, proprietatea antreprenorului Aurel Placinschi, este pe locul şapte în acest top. Firma, specializată pe cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase, a obţinut un profit net de 1,9 milioane lei anul trecut, diminuat faţă de 2014, când valoarea acestuia era de 2,3 milioane lei. Tagro Grup, parte a grupului de firme Nutrirom, cu domeniul principal de activitate creşterea porcinelor, a raportat în bilanţul aferent anului 2015 afaceri de 27,5 milioane lei, „scor” cu care îşi adjudecă poziţia a opta în rândul celor mai mari companii din agricultura ieşeană. Penultimul loc în top îi aparţine producătorului de îngrăşăminte Agrimarvas, cu operaţiuni şi pe segmentul distribuţiei de seminţe şi produse pentru protecţia plantelor, care a realizat anul trecut o cifră de afaceri de 24,3 milioane lei. În urmă cu doi ani afacerile companiei depăşeau 36 de milioane de lei. Şi profitul companiei a intrat la apă în decurs de doar un an, reducându-se mai aproape zece ori. Dacă în 2014 societatea termna „pe plus” cu 2,8 milioane lei, în 2015 valoarea profitului net era de circa 283.000 lei. Panifcom, cu operaţiuni principale în cultivarea cerealelor, încheie topul celor mai puternici jucători din agricultura judeţului Iaşi, cu afaceri de 23,5 milioane lei anul trecut.