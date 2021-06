Cum a slăbit Tudor de la Fly Project 41 kg și care sunt regulile lui de aur: "Mănânc o dată pe zi"

Noua imagine a lui Tudor Ionescu de la Fly Project a fost o surpriză pentru toată lumea! Artistul a slăbit peste 40 de kilograme și a ajuns la greutatea de 63 kg, de la 104! Ceea ce este o mare realizare pentru el! Cum a reușit și cum se simte acum în pielea lui, ne-a povestit într-un interviu exclusiv.

Tudor, e ceva să slăbești 40 de kilograme! Te simți mai bine acum în pielea ta, mai ușor, mai simpatic?

Clar mă simt mai bine, nu știu dacă mai simpatic, că nu mă gândesc la mine așa, însă mă simt bine. Eu am slăbit pentru mine, pentru sănătatea mea, nu din alt motiv.

Ai ajuns de la 104 kg, la 63! Care este secretul noului tău look! Ești alt om, cel puțin așa arăți!

Nu am un secret, nu există o cură de slăbire minune și nici vreo intervenție făcută pe blat. De anul trecut, de la începutul anului, mi-am propus să schimb mai multe lucruri la mine, mi-am resetat efectiv creierul și mi-am dorit să fiu mai sănătos, să slăbesc, să mă mișc mai ușor, iar perioada aceasta în care am stat mai mult acasă, m-a ajutat în acest sens, de a îmi pune lucrurile în ordine. Pe scurt: reset total și mâncat o singură dată pe zi.

Care sunt cele 5 reguli, să le spunem așa, pe care le respecți cu strictețe de când ai slăbit?

Nu mai consum carne, de peste un an, nu sunt vegan și nici vegetarian convins, am ales pur și simplu, într-o zi, să nu mai mănânc carne. Nu beau sucuri în general, beau apă, multă apă, dar asta de foarte, foarte mult timp. Nu am niște reguli stabilite, pentru că nu sunt într-o cură de slăbire, dar mănânc mult mai puțin că înainte, pur și simplu așa s-a setat creierul meu. Am ajuns chiar să slăbesc mai mult decât mi-am dorit.

Interviul integral, pe click