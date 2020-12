DOLIU în ajunul Crăciunului: A murit mezzosoprana Maria Macsim Nicoară

Sora mezzospranei, Elena Heres, a confirmat decesul artistei. Aceasta s-a stins din viata, după ce a fost internata la Spitalul de Neurochirurgie Nicolae Oblu. Surse din anturajul artistei au declarat ca, în urma cu aproximativ o luna, Maria Macsim Nicoara ar fi contactat și virusul SARS Cov 2.

În pofida multiplelor intervenții chirurgicale efectuate de medici în urma tragediei din vara trecuta, Maria Macsim Nicoara ar fi trecut prin boala dar în schimb, susțin aceleași surse, ar fi contactat o infecție nosocomiala. "Da, asa este, a avut și Covid 19. De bacterie sau infectia nosocomiala nu va pot spune nimic. Probabil ca Spitalul va transmite un comunicat de presa. Cert este ca atunci când s-a întâmplat tragedia, s-a intervenit foarte târziu, după opt ore și asta nu din vina medicilor. Avem patru procese pe rol care merg foarte, foarte lent. Pana acum ne-am ocupat de sănătatea sorei noastre Marinela, de acum ne vom ocupa de amintirea ei dar și de a face lumina în acest caz", a declarat Elena Heres, sora mezzosopranei Maria Macsim Nicoara.

Foşti colegi si prieteni au scris mesaje emoţionante pe reţelele de socializare. Maria Grăjdeanu, prim-solistă la Opera din Iași: ”S-a stins scumpa noastră colegă, Maria Macsim Nicoara … Bunul Dumnezeu să o odihnească în pace și lumină…”.

"De acum vă răsună vocea în ceruri și vă aplaudă îngerii, așa cum am facut-o și noi de câte ori am avut ocazia. Sper și îmi doresc sa fiți bine acolo sus, în împărăția cerurilor... Am să vă pastrez în suflet așa, cu zâmbetul larg pe care îl aveați pe față prima dată când v-am cunoscut și nu am să vă uit niciodată parfumul, care se simte încă în sala de canto!! Mulțumesc pentru tot ce ați însemnat pentru mine, ați plecat mult prea devreme. Drum lin", a scris Alexandra Magdalena Dornianu.

