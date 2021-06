VIDEO: Fetiță traumatizată de prieteni la Iași. Pusă să privească uciderea unei păsări

Câțiva băieți cu vârste de aproximativ 6-10 ani au ucis un pui de pasăre, cel mai probabil căzut din cuib, apoi s-au "distrat" folosindu-l pe post de minge, lovindu-l în mod repetat. Una dintre prietenele lor de joacă a fost adusă cu forța de ei să asiste la această scenă oribilă, după cum vedeți în imagini. Fata a început să plângă în hohote, a urlat, i-a implorat să se oprească.

Trebuie menționat că în tot acest timp erau adulți în preajmă care nu au avut nicio reacție. Au fost imuni și la jocul macabru al băieților de școală primară, au fost indiferenți, surzi, la urletele pline de groază și de deznădejde ale copilei.

"Copiii țipă mereu, așa știu ei să se joace, țipând, și o vreme nu i-am băgat în seamă. Aveam muzică în cameră și tot auzeam gălăgie de afară. Dar atenția mi-a fost captată în momentul în care am auzit cuvintele 'încetați, opriți-vă, lăsați-l în pace' ale unei fetițe. Atunci m-am dus repede spre fereastră și am văzut cum băieții aruncau și loveau cu sălbăticie, cu cruzime, cu plăcere un pui de pasăre mort. Trei bărbați beau și jucau cărți impasibili în curtea blocului, un tânăr își curăța indiferent mașina, iar o mamă privea cu indulgență ceea ce ei i se părea o joacă. Am coborât cât de repede am putut și i-am oprit pe acei copii. I-am întrebat dacă nu au milă. Au lăsat cadavrul și și-au văzut liniștiți de ale lor", a povestit o tânără care locuiește în zonă.

Fata încerca să se îndepărtaze, însă era trasă permanent de doi băieți spre locul în care era puiul de pasăre mort. Copila și-a pus mâinile la urechi și a început să fredoneze cu lacrimi în gât, a început să scoată sunete sacadate pentru a nu mai auzi ce se întâmplă în jur, pentru a uita, pentru a șterge din minte scena la care asistase. O "prietenă" a încercat să o ferească, dar cu zâmbetul pe buze, deloc afectată.

"Era clar pentru un om civilizat al zilelor noastre că acel copil suferă, că e traumatizat. Și nu i-a păsat nimănui. Sper ca măcar să fie aceasta o lecție pentru cei care se ocupă de creșterea și educația copiilor și să nu se mai întâmple așa ceva. Sper și ca acea fetiță să treacă peste acest episod care a rănit-o", a mai spus tânăra.