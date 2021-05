Eveniment dedicat elevilor şi studenţilor pasionaţi de Inteligenţa Artificială

Comunitatea de inteligenţă artificială din Iaşi (IAŞI AI) organizează luna viitoare cea de-a 2-a ediţie a evenimentului «First steps in AI» (Primii paşi în AI – n.r.), destinat absolvenţilor de liceu şi celor care au finalizat studiile de licenţă sau master. Viitorii studenţi vor putea afla informaţii direct de la profesori despre curriculă, iniţiative şi tipuri de proiecte la care vor lucra pe perioada anului de studiu.

Printre invitaţii evenimentului, care se va desfăşura online pe data de 16 iunie 2021, se află reprezentanţi ai mediului academic de la Facultatea de Informatică şi Matematică din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi alături de cei de la Facultatea Automatică şi Calculatoare, respectiv Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iaşi, care vor prezenta cursurile şi programele pe care cele patru instituţii le au pe zona de inteligenţă artificială.

„În anul 2019, când am organizat prima ediţie a evenimentului «First steps in AI», am avut parte de o experienţă foarte plăcută, profesorii povestindu-ne cu pasiune despre oferta academică şi iniţiativele pe care aceştia le desfăşoară cu studenţii. Îmi amintesc cum amfiteatrul C309 de la Facultatea de Informatică era aproape plin cu viitori studenţi interesaţi de subiectul inteligenţei artificiale, aflând cu toţii opţiunile pe care le au în vederea dezvoltării lor profesionale”, ne-a spus Eugen Buşoiu, fondatorul IAŞI AI.